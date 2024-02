VODITELJ 9 GODINA NA POTERNICI Vlada pretukao trudnu devojku pa ŠMUGNUO za Las Vegas, živi ko bubreg u loju, evo gde je Ana Marija

Vladimir Stanojević važio je za jednog od omiljenih voditelja na ovim prostorima, a devojke nisu mogle da odole njegovom šarmu i lepom izgledu. Ipak, pre tačno devet godina, 2015. godine u javnosti je odjeknula informacija da ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje.

Fitnesinstruktorka je policiji prijavila da je u svom stanu u Novom Beogradu pretrpela nasilje kada je Vlada nakon noćnog izlaska došao kod Ana Marije i tada je nastao verbalni okršaj između njih dvoje. Ana Marija je tada podnela tužbu i tražila da joj se isplati odšteta od 8.000 evra, a Vlada je nekoliko nedelja posle incidenta napustio Srbiju i poslovno se odselio u Ameriku. Kako je Ana Marija tada tvrdila, zbog batina koje je dobila izubila je bebu.

Tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu a suđenje ni posle devet godina nije završeno jer je u bekstu.

Nekoliko nedelja pošto je podignuta optužnica Stanojević pakuje kofere i odlazi u Ameriku, tačnije u Las Vegas gde i danas živi. On se odlično snašao u Americi, kupio je kuću u Las Vegasu. Pored toga ima sopstveni bizni, a prema rečima njegovih prijatelja, mesečno zaradi i do 15.000 dolara.

- Vladimir se odlično snašao. Promenio je život iz korena i navike. Totalno je drugačiji čovek. Usvojio je tamošnji stil života. Finansijski je nezavistan i pored osnovnog posla izađe mesečno i do 15.000 dolara. Kupio je kuću, ima kredit, ali snalazi se - otkrio je jednom prilikom naš izvor.

Bivši voditelj se i oženio pre četiri godine.

- Da, oženio sam se pre dve godine i ako dodam posao kojim se bavim, to su dve najbolje odluke koje sam u životu doneo. Ne pričam puno o privatnim stvarima, tj. detaljima iz privatnog života, iako je ranije svima bio “na izvol'te”. Živimo lep, miran život, uživamo u svakom trenutku i stvaramo zajedno - ispričao je pre dve godine za srpske medije.

Stanojević je u ranijim intervjuima tvrdio da ne izbegava suđenje već da u Srbiju ne može da dođe sve dok ne sredi američke papire.

- Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Ako to prodaje novine ili će dobiti par klikova više ako objave takve stvari, umesto istine, okej, neka ih. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Mislim da sam prva osoba na svetu koja je "pobegla" posle godinu i po dana od nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznaćeš da to mnogo ekskluzivnije zvuči od “Otišao u Ameriku na odmor, ali našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio”. Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da.

Od trenutka kada je pretukao Anu Mariju nije se čuo sa njom.

- Ne, nismo se čuli. Prekinuli smo svaki kontakt još u Srbiji. Nema tu nesuglasica, tu je sve jasno, samo je razlika u čiju ćete priču poverovati - rekao je Vladimir pre nekoliko godina za 24sedam.

Ana Marija i dalje čeka pravdu

Ona je nastavila da se bavi fitnesom. Učestvuje na brojnim takmičenjima širom sveta i u potpunosti se povukla iz javnog života. Inače, ona trenutno uživa u ljubavi sa fitnes instruktorom, sa kojim često putuje, a neretko objavi fotografiju sa njim na svom Instagram profilu.

Ana tvrdi da se ni sa Vladimirom niti sa njemu bliskim osobama nije čula od dana incidenta, a njen advokat Predragom Bogovcem je naveo da sud do dana današnjeg nije održao glavni pretres.

- S obzirom na nedolazak osumnjičenog, raspisana je poternica, što znači da će on ako ikad bude pokušao da uđe u Srbiju biti uhapšen i sproveden na sud. On se nije odazivao i nisu mogli da ga pronađu, a koliko sam čuo, on je u Americi. Sud nije uspeo da održi nijedan glavni pretres - naveo je pre nekoliko godina advokat Ana Marije Žujović.

U tužbi detaljno opisano nasilje Fitnes instruktorka je u tužbi koju je podnela protiv voditelja do detalja opisala nasilje koje je preživela. Došli smo u posed optužnice, a deo glasi: „Stanojević je povredio oštećenu tako što je bez najave oko tri časa došao u njen stan i nakon kraće rasprave je udario otvorenom šakom po obrazu i oborio je na trosed. Kada je oštećena zaplakala i htela da ustane, on ju je oborio na krevet, nakon čega je oštećena uspela da pobegne u spavaću sobu. Sustigao ju je i oborio na krevet i seo preko nje i više puta je levom šakom stisnutom u pesnicu udario u predelu lica i glave dok je svojom desnom rukom držao njenu levu ruku kako bi je onesposobio da se brani. Tom prilikom joj je naneo tešku telesnu povredu u vidu preloma prednjeg i zadnjeg zida sinusa gornjovilične kosti sa desne strane i lake telesne povrede u vidu nagnječine sa krvnim podlivom u predelu ispod desnog oka, nagnječinu u jagodičnom predelu lica sa leve strane i nagnječinu sa krvnim podlivom veličine pet puta tri centimetra u predelu srednje trećine leve podlaktice.“

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova