MATORA I ANITA OSTAJU BEZ KOSE! Bivšim partnerkama frizer otkazao usluge: Neka budu ćelave, više nas ne zanimaju IDE TUŽBA

Jovana Tomić Matora i njena bivša žena Anita Stanojlović ostale su bez frizera jer su mu javno zapretile.

Njih dve su održavale kosu kod istog čoveka, a kako je pukla tikva između njih, tako je nastao i haos oko toga ko će gde da se frizira. Matora je frizeru striktno zabranila da održava kosu bivšoj partnerki kako bi ona pred kamerama izgledala neugledno i kako bi joj veštačka kosaa opala.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Međutim, sada se Frizer oglasio i doneo odluku:.

- Više nećemo da radimo Anitu Tomić.Nijednu. Nemamo nameru više da odlazimo u Elitu da ih sređujemo, jer ne želimo da budemo deo prepucavnaja Anite i Matore. To što su njih dve u svađi, pa svaka koristi priliku za lično prepucavanja preko našeg imena, te ućićemo da ih radimo, te nećemo itd.. To više ne dolazi u obzir!Napominjemo i da ćemo za pretnje Matore da će ona ako uđemo da uradi ovo ili ono reagovati preko nadležnih organa - rekao je frizer i lično se obratio Tomićevoj:

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

- Nećes ti Matora ništa, jer niko ne gleda u ovom poslu šta ćes ti niti to nekog zanima - istakao je on i nastavio: - Desilo se i to da je Anita dobila lažnu informaciju da mi ne dolazimo u Elitu, pa je odlučila da nam se sveti i time nas uceni na nacionalnoj frekvenciji da se ulazi kada se njoj ćefne, jer ona bas tada želi kosu.Takođe, masna kosa i pletenice nisu deo reklame, a ni to što pola kose nema na glavi iz kog razloga to ne znamo. Da pojasnimo nama Anita i Jovana Tomic nisu prijatelji, pa da stajemo na bilo čiju stranu. Ne degradirate nas svojim svađama i vašim ličnim životom, nego ucenama sa jedne strane i pretnjama sa druge i to javno! Ako nastave obe da pominju naše ime u bilo kojem kontekstu koji nije profesionalan dobiće tužbu,pa onda neka se svađaju do sutra. Sa nama mogu da nastave saradnju samo ako nam se javno izvinu jer su nam nanele štetu- rekao je frizer Milo Joksimović.

Nekada su se ludo volele Jovana i Anita foto: ATAImages, Printscreen

