"BEŽI BRE ČOVEČE!" Miloš Bojanić o LUDOJ ideji Saše Popovića: Nisam hteo da čujem, UBIO ME telefonskim pozivima, ali ISPLATILO SE!

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevač Miloš Bojanić ispričao je kako je odbijao da uđe u rijalti Farma, ali ga je tadašnji direktor Grand Produkcije Saša Popović uporno ubeđivao da pristane. Njegova upornost se na kraju isplatila.

- Jedva sam se odlučio da odem na Farmu. Saša Popović me je ubio svojim telefonskim pozivima dok me nije ubedio. On je meni ranije napravio mnogo dobru pesmu Da mi je eh da mi je. Pozove me i kaže mi imam hit za tebe. Ja se mislim kakav sad hit, a on kaže da ideš na Farmu. Rekao sam mu: Beži bre čoveče!

Poziv se dogodio kada se Bojanić vraćao sa BN televizije z Banjaluke u Novi Sad:

- Od mog povratka sa BN televizije na putu do Novog Sada on je mene sve vreme ubeđivao. I ubedio me je. Bilo je kako je bilo da to sad ne prepričavam. Ja sam tu imao najviše živaca i strpljenja, ali i znanja što se tiče nekih stvari jer ja sam seljačko dete. Ništa mi nije bilo strano i eto pobedio sam. Novac koji sam zaradio završio je srećno.

