"IZVADILI SU PIŠTOLJ, PRETILI, ŠMUGNULI SMO KROZ PROZOR" Ivan Gavrilović o napadu na nastupu, a ovaj pevač i danas ne PRIČA o tome

Pevač Ivan Gavrilović na muzičkoj sceni je već decenijama, a kroz godine rada osetio je sve prednosti, ali i one mračne strane popularnosti.

Naime, Gavrilović je otkrio da je prilikom jednog nastupa u Nemačkoj, zajedno sa svojim kolegama, prisustvovao nemiloj situaciji, te ispričao šta se tačno dogodilo te večeri.

- Vera Matović, Era Ojdanić, Željko Šašić i ja imali smo ekstremnu situaciju u Hamburgu. Došli su neki Beograđani koji su bili "na belom" i prvo su skočili na Eru: "Je li, šta je sa frizurom, je l’ si ti normalan, kakav ti jer to mini val na kosi?". Pretili su da ga prebiju, a Vera Matović se tresla od straha - rekao je Ivan, a potom do detalja opisao jezivu scenu.

foto: kurir tv

- Željko i ja smo ušli u razgovor da probamo da smirimo situaciju, kad će oni nama: "Je l’ ćete i vi da dobijete po tamburi?" Izvadio je i pištolj. Sećam se jednog hodnika i da smo se Željko i ja sakrili u ormar. On to neće da prizna, a samo me je držao za ruku i govorio mi: "Samo da izađemo živi i zdravi". Kažem mu da izlazimo sigurno - prisetio se pevač, pa otkrio da je priča ipak imala srećan kraj.

foto: Printscreen

- Na kraju hodnika je bio neki prozorčić i ja ga izbacim napolje kroz prozor da iskoči i onda on mene vadi, a Vera i Era su ostali tamo. Na sreću naišla je policija i razrešila sve. Prekinula se zabava, ali nema veze - otkrio je Gavrilović.

kurir.rs/grand/preneo I.L.

Bonus video:

02:21 BOJANIĆ KUPIO PESMU ZA NEVEROVATNU CIFRU! Kad je platio, kompozitor ŠOKIRAO njega i njegovog sina! Prvo bili ganuti, A ONDA...