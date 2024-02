KOMŠIJE MINE KOSTIĆ TVRDE: Bivšem dečku Nikoli je OPROSTILA pretnje, opet ih viđamo kako se LJUBE U PARKU! Ovo su detalji

Mina Kostić definitivno je oprostila svom partneru Nikoli što joj je slao uvredljive, preteće poruke i pravio ljubomorne scene, zbog čega je morala da reaguje i potraži zaštitu od nadležnih organa, pa ga je 17. januara prijavila policiji za uznemiravanje.

Naša ekipa ponovo je posetila kraj grada u kome pevačica godinama stanuje, a njene komšije su nam potvrdile da su u poslednjih nekoliko dana Minu više puta srele sa Nikolom.

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Istina je da se Mina pomirila s Nikolom. Mi nismo mogli da verujemo da je posle onakvog skandala s njim, ona prešla preko svega. Šta je u njoj s glavom, to samo ona zna. Dolazio je kod nje u stan nekoliko puta od prošle nedelje, a zajedno su nekoliko puta bili i u šetnji tu u obližnjim Šumicama. On ju je grlio dok su šetali, komšinica reče i da su se poljubili. Mislim da se još nije definitivno preselio kod nje, ali i to će se desiti sigurno. Za sada je mirna situacija, ali poznavajući njih, ko zna koliko će ta "idila" potrajati. Taman se malo smirila situacija u zgradi, a sad ćemo videti šta će se dešavati dalje. Da li su shvatili da ne mogu jedno bez drugog, pa ga ja molila da joj oprosti što ga je prijavila policiji ili je on shvatio da je bio previše ljubomoran, ne znam, ali definitivno je da su svojoj vezi dali novu šansu - ispričao nam je komšija iz Minine zgrade.

Podsetimo, Kurir je prošle nedelje prvi objavio vest o njihovom pomirenju, kao i fotografije sa Mininog nastupa iz jednog prestoničkog restorana u kojem je bilo organizovano veće posvećeno Džeju Ramadanovskom, gde je bio i Nikola. Njih dvoje su zajedno sedeli za stolom, i to jedno do drugog.

foto: Printscreen/Instagram, Nenad Kostić

