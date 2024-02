RASKOL U PORODICI ĐOGANI I DALJE TRAJE! Anabela otkrila kako su je povredili Đole i Vesna, a Luna osula PALJBU PO NJIMA

Anabela Atijas i Luna Đogani progovorile su o odnosu sa Đoletom i Vesnom Đoganijem.

Tom prilikom Anabela je otkrila da do pomirenja nije došlo.

foto: Printscreen TV Pink

- Nemam volju ni želju na tu temu da pričam, dosadno je i ne moramo svi sa svima da se slažemo. Prošli put u emisiji si me pitao nešto, htela sam da ti pošaljem poruku, ali sam odustala. Ona je kod tebe u emisiji rekla nešto što me je jako razočaralo po pitanju nje. Valjda je to rodbina, jedna krv, rodbina to ne bi trebalo da radi. Bude mi žao... Dosta je više! Nema potrebe da se pere više niko ni od koga. Imamo pravo da biramo sve s kim ćemo vreme da provodimo.

foto: Printscreen TV Pink

- Svi su veliki moralisti. Ako nemaš ništa lepo da kažeš, nemoj ništa da kažeš da ne povrediš nekoga... Ali dobro, nema veze... - poručila je Luna.

Sukob Anabele Atijas sa porodicom bivšeg supruga Gagija Đoganija godinama ne jenjava, a u prilog tome, svedoči i to što se Vesna i Đole Đogani nisu pojavili na proslavi povodom porođaja Lune Đogani, koja je prošle godine na svet donela drugu ćerku.

Bonus video:

00:54 Atmosfera na svadbi Slobe Radanovića i Jelene