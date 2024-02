BRESKVICA EKSKLUZIVNO NA KURIR TELEVIZIJI IMALA PORUKU ZA KARLEUŠU! Evo šta je rekla o napadima da joj pesma promoviše GENOCID

Pesma za izbor Evrovizije svake godine pobuđuje veliku pažnju domaće javnosti, a tako je i ove godine.

Ono što je za razliku od prethodnih dodatno uzbzrkalo strasti je pesma "Gnezdo orlovo" Anđele Ignjatović Breskvice.

Mlada pevačica našla se na udaru žestokih optužbi da promoviše genocid i nacionalizam. Šta je njena verzija priče i o čemu se zapravo radi u njenoj pesmi otkrila je upravo Breskvica.

Ona je bila gošća emisije Puls Srbije i voditelja Ivana Gajića, kome je u iskrenom razgovoru otkrila sve o temi o kojoj nedeljama bruji region.

- Navikla sam iskreno na sve ovo, kad god je nešto vezano za mene, ljudi su podeljeni, kreću neke svađe. Za mene je i ovo hajp, ja sam mogla da očekujem neke komentare, ali ne u ovakvoj meri, Nije mi bilo svejedno, sve mi je bilo ok dok nisam videla reč genocid. Ne mogu da zamislim da mene neko može da poveže s tim stvarima. U početku mi nije bilo pravo, sad sam oguglala. Poruke koje su mi stizale u DM su bile pune podrške, ali su negativne poruke bile u komentarima. Kad su ljudi poslušali pesmu, skontali su kakva je pesma. Daleko od toga da sam bila u depresiji, ali nije mi bilo svejedno.

I u Hrvatskoj se juče pojavio novi tekst pun osuda prema Breskvici.

- Ne trudim se previše da se borim s tim. Sve što sam uradila je transparentno i ljudi mogu da zaključe kakva sam i da nemam veze s tim.

Njeno ime bilo je predmet kontroverzi i kad je u pitanju zabrana nastupa u Banjaluci.

- Nikad nisam dobila neki validan odgovor kojih bih razumela. Ne znam zašto sam zabranjena, nastupala sam u Banjaluci dvaput u jednom danu, bilo je 5.000 ljudi, predivno. Na bilvordima je bila slika iz mog spota za pesmu Lutka gde sam s plastičnim pištoljem, pa je gradonačelnik rekao da promovišem nasilje.

Govorila je i o neprijatnostima koje je doživela na sceni.

- Uglavnom je sjajno na mojim nastupima, ali na Music week-u sam bila pogođena satom u nos, natečen je bio. Ja tu krivim organizaciju jer smatram da na takvom festivalu ljudi dobijaju ozbiljno teške plastične satove. naravno i publiku koja je to sebi dozvolila, ali organizator je morao i to da ima u vidu.

Voditelj je pitao Breskvicu koliko joj znači podrška kolega.

- Drago mi je što je tako. Ne bih sad konkretno nabrajala sve jer ću sigurno zaboraviti nekoga, ali želim da kažem da me Slavica Ćukteraš podržala. Ona mi je napisala poruku, to me je baš iznenadilo onako prijatno. Naravno bila je tu i Ceca, ona me takođe privatno podržala što je meni bilo neverovatno. Uglavnom su žene u pitanju i to mi je isto jako drago.

Gajić je upitao da prokomentariše i to što se našla u centru sukoba Jelene Karleuše i Cece Ražnatović, pošto ju je JK javno kritikovala, da bi je Ceca uzela u zaštitu.

- Ja stvarno ne volim prvo da se svađam sa bilo kim, niti privatno, pogotovo ne javno. Drugo, sigurno ne sa osobama koje su starije od mene, jer imam nekog poštovanja i vaspitanja. Tako da, ne bih nastavljala uopšte tu priču. Jedina stvar koju bih ja, evo, možda prvi put javno rekla, koja je mene tu zapravo povredila, nije uopšte vezano za pesmu i ostalo, nego uvreda mom menadžmentu i mom timu. To su ljudi koji su meni mnogo pomogli u životu. Koji su mene izvadili, da tako kažem, iz nekih jako loših stvari koje su mi se desile. Bez da su mi tražili bilo šta zauzvrat. To su ljudi koji ja mogu da pozovem u tri ujutru i znam da će biti tu za mene, da mi pomognu u svakom trenutku. Eto, možda taj neki odgovor moj storijem (uz Cecinu pesmu Manta, manta) koji se desio je bio izazvan samo tim delom teksta. Neki novinar joj je preneo da sam joj rekla da gleda svoja posla. Ja to u životu nisam izgovorila, niti bih izgovorila. Jer ta žena po godinama može da bude moja majka, bukvalno. I ja stvarno imam poštovanje prema njoj, prvo kao prema ženi, drugo kao prema osobi koja je toliko dugo na sceni. Smatram da nije teško podržati nekoga, pogotovo ako je mlađi, iako se stvarno trudi u tome što radi. Iako je to što radi dobro, ja smatram da ja ne radim ništa loše. Štaviše, smatram da mlađima pokazujem neke prave vrednosti - rekla je Breskvica.

Ivan Gajić ju je vratio da pojasni iz kakvih loštih stvari ju je menadžment izvukao.

- Imala sam momente kada sam upala prosto među neke ljude koji mi nisu želeli dobro. Prosto zbog ljudi sa kojima sada radim sam ovde gde sam. Oni su stali na moju stranu u svakom trenutku, šta god da se desilo, pomogli su mi, dali su mi vetar u leđa, gurali me gde god su mogli da me gurnu i apsolutno su zaslužni velikim delom za to gde sam ja danas.

Prokomentarisala je i sada već njen čuveni raskid s kolegom Vojažom i da li je sada s nekim u vezi.

- Ništa, svako je krenuo na svoju stranu, želim mu sve najbolje, kao i on meni. A sadašnji ljubavni status je da sam zauzeta, srećno. Dečko se ne bavi javnim poslom.

Govorila je i o konkurentima na takmičenju za izbor za pesmu Evrovizije.

- Teodora je neko koga javo volim, Ramonda. Nju zaista gotivim, poštujem mnogo pre toga, mnogo pre Džanuma i pre svega, tako da znala sam otprilike negde da će ona da mi se dopade najviše. Takođe, Zorjina pesma mi je predivna. Ima jedna pesma, Bedem se zove, Hristina je peva. Čula sam tu pesmu kada je izašla, ali nisam toliko obraćala pažnju, onda sada na probi, kada sam je zapravo uživo čula, samo okrećem se ka svojim saradnicima, ono, aaaa naježila sam se., bukvalno je predivna. Naravno, volela bih da moja pesma bude prva, ali, apsolutno, smatram da ako bi Tea otišla, bi takođe jako lepo predstavila našu zemlju.

