ČAK TRI PUTA BILA PRATEĆI VOKAL NA EVROVIZIJI! Poslušajte sad njen MOĆNI vokal, pesma koja će vam izazvati erupciju EMOCIJA

Jelena Pajić, kantautorka koja je do sada tri puta bila prateći vokal za izvođače koji su Srbiju predstavljali na Evroviziji, objavila je novu pesmu i svojim moćnim glasom pokazala da je bukvalno čist greh što ona do sada nije bila glavna pevačica na velikoj evropskoj sceni.

Iako je samostalno, nakon tri odlaska na Evroviziju, učestvovala na nacionalnom izboru za Pesmu za Evroviziju, ova mlada muzička zvezda nedavno je stvorila tri nove autorske pesme od kojih je prvu predstavila kao moćnu, emotivnu žensku priču koja već od prvih sekundi izaziva lepezu emocija kod slušalaca.

"Dodir ljubavi" je nova, sveža, emotivna balada koja može da parira i stane rame uz rame sa najvećim srpskim pop hitovima koje su do sada pevali Željko Joksiović, Marija Šerifović, Tijana Bogićević i drugi.

Pesma je nastala u produkcijskoj kući Aleksandra Sofronijevića „AS StudioTon“ zajedno sa još dve nove pesme.

“Imam dosta melodija zabeleženih u telefonu. Inspiracija mi uglavnom dodje za neki refren i u 99 odosto slučajeva već pola teksta nastane u samom startu. Vežem se za neku ideju ili reč i posle samo malo ‘doradim’ i naravno, ogroman procenat tih melodija niko nikada nije čuo. Moj drug i kolega Nenad Paunović Šone je bio uporan da mu pošaljem neke od melodija. Jako su mu se dopale pa smo odlučili da pokušamo da ih sastavimo s nekim strofama. Tri pesme smo uradili za nešto manje od dva sata i to tako što je Šone svirao a ja improvizovala melodije. Prva od tri pesme je ‘Dodir ljubavi’ na koju sam jako ponosna jer, izmedju ostalog, izražava zrelost mog pevanja“, rekla je Jelena Pajić o pesmi „Dodir ljubavi“.

foto: promo

„Nismo se trudili da oblikujemo pesmu po bilo kakvim standardima. Nastala je u duhu emotivne ženske priče, tj balade. Naravno Rogati su tu apsolutno dali svoj pečat fenomenalnom izvedbom, a sve to po Šonetovom aranžmanu. Gudači su dali svoj doprinos, sve to savršeno spakovao naš dragi Ivan Lekić Leka u AS STUDIOTON i dobili smo najlepšu zimsku bajku“, zaključila je ona.