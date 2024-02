"NESREĆNI SLUČAJEVI SU DOVELI DO TOGA..." Ekstra Nena o teškoj borbi za potomstvo: "Da imam finansije usvojila bih dete"

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena ne voli da se previše eksponira u medijima, te retko govori o svom privatnom životu.

Ipak, jednom prilikom pričala je o bolnoj temi. Ekstra Nena smogla je snage da progovori o borbi za potomstvo.

- Ja sam mlada možda imala prilike, ali bilo je nekih nesrećnih slučajeva koji su doveli do toga da se ne ostvarim. Ali, vidim da kako sam se posvetila ovoj deci sa kojom radim, da sam ja njima i majka i otac i tetka, a i uostalom puni su kontejneri beba, važno je ko te gaji. Da ja imam neku finansijsku situaciju, ja bih usvojila nekoliko, ali ovako kad brinem o svom budžetu ne mogu tako rizično da radim te stvari, inače važno je ko gaji dete. Sreća je kada možeš i da rodiš i da gajiš i to sa voljenom osobom. Zato vi koji sve to imate morate da budete srećni i kada nešto ima i nema znajte da je sreća na vašoj strani - rekla je nedavno pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Brak posle 10 dana

Pevačice je oduvek kroz život išla srcem, te je tako uplovila i u bračne vode 2009. kada se udala za dr Miroljuba Jevtića posle 10 dana poznanstva.

- Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo videli, a osmog dana rešili smo da se venčamo. I venčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život. Prijatelj mi kaže: "Vi ste k'o latino serija." To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti - izjavila je tada Ekstra Nena za „Ilustrovanu politiku“.

foto: Printscreen/RTS

Međutim, posle manje od godinu dana su se razveli. Snežana za sebe kaže da nije žena koja će da trpi u braku zarad bilo čega. Kada je videla da ona i njen partner ne idu u istom smeru posle nekog vremena, na tu ljubav je stavila tačku i nije se više udavala.

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

05:53 Boban Rajović promocija novog dueta, izjava