"OBRAZ NE BI DOZVOLIO DA SE LAŽIRA TAKO NEŠTO" Breskvica brutalno iskrena: Sa MC Sajsi ne bih sigurno sela da popijem kafu...

Jedna od gošći u emisiji "Amidži šou" bila je Breskvica koja je bez dlake na jeziku pričala o "Pesmi za Evroviziju", žiriju, glasanju i euforiji fanova.

- Želim da verujem da jeste, valjda obraz i vaspitanje nekome ne bi dozvolilo da lažira tako nešto - rekla je kroz kiseo osmeh pevačica.

Ognjen ju je odmah pitao da li smatra da je možda bilo nekih internih dogovora unutar žirija jer si ipak važila za favorita.

- Nije na meni da mislim da li su bili neki dogovori, niti me to zanima, ja sam zahvalna na svemu i svim tim poenima, kao i na glasovima publike, to je to, bilo prošlo, a ja sam pokidala - bila je iskrena Breskvica.

- Naravno da bih joj se javila, to je moja koleginica, ne bih sigurno sela da popijem kafu sa njom jer je ne znam, ali bih se javila - bila je potpuno otvorena pevačica.

