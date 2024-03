MICA TROFRTALJKA BILA SKANDAL MAJSTOR Novac nosila u džakovima, u kafanu ulazila s pištoljem, a mužu joj nudili FIĆU da je ostavi

Milica Ostojić, koja je bila poznata kao Mica Trofrtaljka, decenijama nas je zabavljala svojim pesmama, ali i ulogama. Umrla je u 77. godini u staračkom domu 7. marta, pre četiri godine. Iza sebe je ostavila sina, ćerku i unuke.

Folk pevačica poznata po šaljivim erotskim pesmama, kao i pojavljivanju u više srpskih filmova, karijeru je započela 1968. u rodnom selu Milićevci kod Čačka.

U dokumentarnom filmu o svojoj karijeri, Trofrtaljka je izjavila da je njen osnovni cilj bio da kroz kafansko druženje zabavi i nasmeje publiku sedamdesetih godina prošlog veka. Mica je ostala upamćena i po ulozi u filmu „Lepa sela lepo gore“. I dan-danas rečenice „Šut, bolan, erotika“, kao i „Vid ćune, prava pionirska“ izgovaraju mnogi.

- Nekada su me zvali seks-bombom i nudili veliki novac da se slikam u bikiniju. Bila sam lepa i poželjna žena, a ja sam tu erotiku okrenula na šalu. Zanimljivo mi je bilo i to kako su se neki ljudi snebivali i kao grozili se pesama koje izvodim, a neke od tih prepodobnih sam čak i ulovila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki aršini kod našeg naroda. Bila sam to što jesam i nisam se stidela - rekla je Mica u jednom intervjuu.

I u detinjstvu je najviše volela muziku, a za školu nije marila.

- Slagala sam da sam pala u školi, na podu sam se sklupčala i previjala. Bila sam kriminalac, opasan, otkako sam se rodila. Drugi đaci su se okupili, ja jaučem i vičem: „Slepo crevo“. Pa, koja bi budala to napravila? Sve samo da ne idem u školu. Ali oca nikad nisam osramotila - pričala je Mica.

- Udala se kada je imala svega 17 godina, i to za Radosava, kojeg je do tog trenutka videla samo triput. Svi su se protivili tom braku, čak i njegov brat, koji mu je nudio novi automobil ako se rastane od pevačice i „spasi porodicu sramote“. Radosav je ostajao sa svojom suprugom, koja je, skandala li, nosila mini-suknju.

Petkom je sa suprugom prodavala povrće na placu, a jednom prilikom svratila je u kafanu kod izvesnog Dace u blizini Čačka i zamolila ga da otpeva dve-tri pesme. On je pristao i vrlo brzo je bilo teško naći slobodno mesto u kafani. Već 1968. godine objavila je svoju prvu pesmu - „Davorike dajke“, koja je prodata u 400.000 primeraka.

- Ljudi su krenuli na pijacu, a kad su u prodavnici videli moju ploču, zaboravili su zašto su došli i kupili je. Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Izašla sam iz sirotinje, slamare, gazila po trnju da se izvučem iz bede i gledala samo napred - pričala je Mica.

- Sećam se i jednog incidenta. Jedan momak je bio nepristojan i ja sam ga pitala: „Znaš li kome si rekao to?“ On kaže: „Tebi!“, a ja: „Da si odmah izašao iz kafane jer te inače nema, ubijem te za minut!“ On nije hteo da izađe, a ja uzela pištoljčić iz torbe i rekla: „Izlazi da te moje oči više ne vide!“ Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobegoše iz kafane - rekla je Mica, koja je bila veoma zadovoljna svojom karijerom.

Mica Trofrtaljka bila je najveća zvezda svih svratišta za kamiondžije. Nikada nije mogla ni da pomisli da bi gostovala na televiziji, jer su govorili da su njene pesme „sramotne". Ali tako nije mislio Josip Broz Tito. Predsednik Jugoslavije je sedeo u prvom redu na dodeli zlatnih i srebrnih ploča u Domu sindikata, gde je Mica pevala svoje „Davorike dajke". Tito je tražio da otpeva i „Nišku banju". Organizatori su je upozorili da pazi kako se ponaša pred Titom i njegovom suprugom Jovankom, a Mica nije marila šta pričaju nego je plesala, njišući kukovima i svime što uz to ide. Titu se njen performans dopao, pa je među prvima počeo da aplaudira, a potom i puna dvorana.

