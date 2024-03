PEVAČ JAVNO PREVARIO ŽENU, ZAPROSIO LJUBAVNICU, A ONDA SE DESIO ŠOK OBRT! Detalji ljubavne zavrzlame: "Nije joj bilo lako"

Pevač Ivan Gavrilović učestvovao je u rijaliti programu "Parovi" gde je uplovio u vezu sa znatno mlađom cimerkom Miljanom Bogdanović.

Započevši vezu sa Miljanom Ivan je javno prevario svoju dogogodišnju suprugu Marinu. Tada je istakao kako su ga "ponele emocije" prema cimerki, te da planira da je oženi.

- Žena je još uvek zakonita, civilizovana je, razgovarali smo. Sve je teško i užasno. I njoj je bilo jako teško. Ne bih voleo da se vraćamo na to. Deca još nisu upoznala Milijanu, kad legne sve na svoje, ne znam kako će deca zbog svoje majke. A ona je okej. Teško mi je što je sve javno, a možda je i bolje tako. Mnogi viču "prodao", nisam prodao zbog rijalitija, to se desilo iz emocija. Marina zna da sam ja dete u duši, nisam znao da ću se zaljubiti kao malo dete. Milijana i ja živimo zajedno sad, idemo na Zlatibor. Nismo kupili stan, ali neke nekretnine ćemo uzeti zajedno, ali još je rano da se govori o tome. Laž je bila da smo polomilili apartman i da smo ostali dužni. Milijana mi je unela mladalački duh, osećam pozitivu, promenu. Osećam divnu energiju, želje za poslom, pesmom, za nečim drugim. Ja ne vidim drugi izlaz osim ženidbe - rekao je Ivan tada za domaće medije.

Nedugo zatim Ivan je zaprosio Miljanu čime se pohvalio i javno na svom Instagram profilu.

- To je to - napisao je on tada ispod fotografije na kojoj je Miljana pokazala svoj verenički prsten.

Žena mu oprostila prevaru

Nakon razlaza sa Miljanom, Ivan se vratio kući svojoj bivšoj ženi, te otkrio da joj uopšte nije bilo lako "da pređe preko javne prevare".

Ivan je tada istakao da njegovoj supruzi nije bilo lako, budući da je tokom celog perioda ostala u zajedničkom domu sa decom. Otkrio je tada da je važno da život nastave dalje, te da normalno funkcionišu.

