"NEĆU OVDE DA PRAVIM SIROTIŠTE" Marija Kulić besna na ćerku Miljanu, progovorila o njenim intimnim odnosima u rijalitiju

Miljana Kulić nakon propalih veza sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebica, uplovila je u romansu sa cimerom iz "Zadruge" Darijanom, sa kojim praktikuje i intimne odnose, što se njenoj majci Mariji uopšte ne dopada.

- Moje dete živi kao da je bez mozga. Ona mora da izbegava te stvari, ima jedno dete i ne treba joj više, mora da se zaštiti, rekla mi je da neće nikako... Neću ovde da pravim sirotište. Jedno dete je bez oca, pa i drugo da bude. Deca se rađaju u braku, mnogo mora da se vodi računa - izjavila je Marija na Red televiziji.

Kulićka je onda prokomentarisala i novog zeta Darijana.

- On je original Zola, mislim da je on pokušao skroz da skine Zolu, toliko melje, primetila sam da i njoj smeta, Miljana tog čoveka nije dovoljno upoznala, po meni Miljana je počela tu vezu u inat drugima - rekla je Marija i dodala da je ubeđena da se Miljana sa Darjanom samo sveti Zoli, te da je on ne zanima na duže staze.

