PEVAČICA TVRDI DA JE BILA POD DEJSTVOM CRNE MAGIJE: "Napali su moju kuću i roditelje" Ovo je njeno ŠOKANTNO ISKUSTVO

Pevačica Vesna Vukelić Vendi je otvorila dušu i podelila svoje iskustvo sa vračarenjem i crnom magijom, otkrivajući kada je prvi put posumnjala u neobjašnjive događaje oko sebe.

Vendi je ispričala detalje svoje borbe sa nepoznatim silama i kako je pronašla hrabrost da se suoči sa izazovima koje joj je nanela crna magija.

-Prvo meni nije padalo napamet da je sa mnom vezano nešto za crnu magiju zato što se to dešavalo kad sam krenula u osmi razred. Tad sam ja počela te ogromne bolove da trpim i padalo je meni svašta na pamet, ali zdrava logika mi je govorila zašto bi to neko uradio? Pritom, nisam znala da mogu moji roditelji da budu napadnuti, da je to napad na kuću i tako dalje. Znači to nije bio samo napad na mene, kako kažu „Ako želiš da napakostiš čoveku, uvek ga udari tamo gde najviše boli“ - ispričala je, pa dodala:

-Međutim, mi živimo u jednoj zabludi. Tu je Bog demonstrirao, ovo ne pričam napamet, već prosto kroz moje velike duhovne razgovore sa velikim duhovnicima i sa ljudima koji su kompetentni. Mi zapravo treba da budemo počastvovani zato što smo trpeli te bolove, jer je Gospod rekao „Sve bolove koje ste trpeli od magijaša, ja to vama računam kao da ste živeli besprekorno.

Pevačica je otkrila i koji je jedini način da se ljudi zaštite od zlih sila.

- Sama činjenica da se neko bavi magijom govori da taj čovek nije konektovan na Božije energije. Ključna stvar i ono što štiti od magije je blagodat duha svetoga. Nama je data blagodat,ali kroz crkvu i liturgije. Ko nije na liturgijama, ne posti, ne pričešćuje se on ne može da kaže da je zaštićen i on je „jagnje za klanje“ koliko god da ima ikona u kući- objasnila je Vendi u emisiji„Grand Magazin“ .

