MOŽDA I NAJVEĆE PONIŽENJE NA ESTRADI! Muž ju je prevario sa medicinskom sestrom, ušao u rijaliti, pa tvrdio da je alkoholičarka

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Ivana Šašić 2022. godine razvela se od dugogodišnjeg partnera Bojana Simića.

Razlog razvoda bila je njegova prevara, a Ivana se tada oglasila na svom Fejsbuk profilu gde je obavestila sve svoje pratioce da stavlja tačku na brak.

- Dragi moji, da ne bi bilo nekih spekulacija i priča, evo ovako javno: Razvodim se! Bojan i ja smo došli do situacije preko koje je nemoguće preći, tako da je najbolja opcija - razvod. Čistog obraza i mirne savesti izlazim iz braka sa Bojanom - napisala je ona tada.

foto: Kurir televizjia

Razlog raskida je bila prevara. Naime, pevačicu je Bojan prevario sa medicinskom sestrom (55), kako se tada navodilo.

Ivana je tada u intervjuu za domaće medije pričala o detaljima preljube.

- Prevaru ne smatram kao bauk, pa možda bih i prešla, da je bio intiman čin njih dvoje, pa kao ne znam, možda bih prešla, ali ljudsku izdaju ne praštam. On mi se kleo da od toga nema ništa, da mu je to neko namestio i sve ovo vreme on je pokušavao da se pomirimo, i poruke, i zvanje, i pisanje, ali ja sam samo htela da budem čista sama sa sobom - ispričala je Ivana tada i otkrila da se čula sa ljubavnicom svog supruga.

- Ja sam se čula sa tom gospođom, protiv nje nemam ništa, ona ništa nije kriva. Ja sam je zamolila da mi pošalje njihove prepiske, on se i dalje kune da to nije njegovo i da te prepiske on nije pisao, a sa druge strane, ko će znati kako on piše, bolje od mene? Ja znam da je on pisao te poruke. Kroz ovaj pokušaj pomirenja sa mnom, meni samo pozli, jer mi šalje iste poruke kao i njoj! Ja sam stavila tačku, jednostavno ne možeš nekome od deset dana poznanstva i veze reći da ga voliš, a posle toga kada te neko uhvati u toj prevari, da pokušavaš da se pomiriš sa ženom sa istim tim rečima - isrpičala je Ivana tada pa nastavila:

foto: Printscreen

- Pokušala sam da pričam sa njim, da shvati i da se pomirimo, te aveti i poruke napisane bi u mojoj glave bile konstantno. Brak kao brak nije bio ni savršen, ali ni najgori, imali smo uspona i padova, ali smo bili jedno uz drugo. Ne mrzim ga i nikada neću, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bi pljunula na sebe i pet godina, jer je on bio moj izvor! Ovde su mi papiri za sporazumni razvod braka, on ne pristaje, ali se nadam da će potpisati danas, sutra, da ćemo to lepo i na miran način da rešimo. Nemamo zajedničku decu, imovinu, ništa na osnovu čega bi se delili. Sa druge strane, ja sam starija od njega sedam godina, ja imam dva sina, on ima sina iz neke prethodne veze... da je našao neku mladu i zgodnu, ja bih mu rekla svaka mu čast" - zaključila je Ivana.

Kurir / Srpski telegraf / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:27 STARS EP259