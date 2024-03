"MI SMO PROŠLI NAJGORE... " Ana priznala da li je srećna sa Peđom Jovanovićem pošto mu je dala drugu šansu i sve OPROSTILA

Ana Jovanović priznala je javno kako izgleda njen brak sa pevačem Peđom Jovanovićem, nakon što je pristala na pomirenje i dala mu još jednu šansu.

Na pitanje da li je istina da, kada se braku da druga šansa, to više nije to, ona je na Instagramu napisala:

- Svako ima svoju priču i nismo svi u istoj situaciji. Mogu da pišem samo u svoje ime. Naš odnos je sada neuporedivo jači, kvalitetniji i negujemo ga više nego ikada.

- Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je - istakla je.

Njih dvoje imaju troje dece, a Ana je u februaru ove godine otkrila da ju je pevač zaprosio posle svega 12 dana poznanstva.

- Upoznali se 2007. godine, zabavljanje 2007. godine, veridba 2007. godina, svadba 2008., još uvek zajedno 2024. godina. Preciznije upoznali smo se 2.9., a pitao me je da se udam za njega 14.9. posle samo 12 dana. I sada smo 17 godina zajedno - napisala je Ana na Instagramu.

Nije mogla da trpi alkoholičara

Peđa je o borbi s alkoholom u nekoliko navrata pričao u javnosti, a priznao je i da je za rastanak od Ane jedini krivac on i porok koji je imao.

- Problem sa alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sa problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim sa njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam - rekao je Peđa jednom prilikom.

foto: Petar Aleksić

-Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio – rekao je Peđa koji je priznao da je uspeo da se izbori sa porokom bez angažovanja stručne pomoći.