"SA ŽENOM PEVAČICOM NE MOŽE DA OPSTANE MUŠKARAC SLABIĆ" Biljana bez dlake na jeziku o braku i profesiji: Trnovit put do ruža...

Biljana Sečivanović jednom prilikom otkrila je tajne svog dugog i srećnog braka, međutim istakla je da njen život u mlađim danima nije bio takav kao danas, već mnogo drugačiji.

- Verovatno sam trebala da prođem taj trnoviti put da bih došla do ruža, predpostavljam da je tako. Ja sam neizmerno srećna i zahvalna Bogu što sad živim život iz svojih mladalačkih snova, što imam ljubav, poštovananje i vreme mog muža, nadam se da i on uživa. Neizmerno se poštujemo, dopunjujemo, volimo. Mislim da taj život koji trenutno živimo će biti još bolji i iz godine u godinu sve lepši – rekla je Bilja.

Suprotno uobičajenim pretpostavkama, Bilja otkriva da nikada nije strepela od pitanja da li će njenom muškarcu smetati što mu je žena pevačica, već je otkrila kako su podrška i razumevanje njenog supruga bili ključni za nesmetanu ravnotežu između ljubavi i umetnosti.

- Ja nisam htela ni da razmišljam da li će da uspe ili neće. Nekako mi on nije odavao utisak da ne može da shvati moj posao. Možda je u samom startu bilo malo nekog klecanja da se izbori sa svom tom presijom medija i svega toga, ali na kraju krajeva, jak je on muškarac, to je i pokazao. Sa ženom pevačicom ne može da opstane muškarac slabić – ispričala je ona.

Pevačica sa ponosom ističe da je njen sin sazreo i ozbiljno shvatio život, dok je sa osmehom na licu delila svoje radosti i trenutke majčinske sreće.

- Sad je zreo, već malo drugačije razmišlja, drugačije gleda na život, na svet i to. Sad će još malo punoletstvo, a bio je mrva kad sam krenula na takmičenje. Drago mi je što nije prohtevan i zahtevan. Ima on te neke njegove muške bube, kao svi muškarci – zaključila je Biljana.

