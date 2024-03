IZNENAĐENJE KOJE JU JE DOVELO DO SUZA: Seka Aleksić otkrila šta je dobila od sinova za 8.mart (FOTO)

Seka Aleksić uživa u skladnom braku sa Veljkom Piljikićem sa kojim ima dvojicu sinova, Jakova i Jovana.

foto: Petar Aleksić

Sada je Seka emotivnom objavom raznežila svoje pratioce kada je pokazala kako su sinovi odlučili da je iznenade za 9. mart.

foto: Printskrin/Instagram

- U srcu moje mame i moje srce kuca - piše u čestitki u obliku srca koju je dobila od Jakova.

foto: Printskrin/Instagram

Jovan je takođe mami kupio poklon, crveno plišano srce, što je Aleksićeva takođe objavila.

Seka se obratila svim ženama, te je istakla šta za nju označava ovaj praznik.

foto: Printskrin/Instagram

- 8. mart je u stvari ženska zahvalnost svim onim ženama koje nisu imale pravo mišljenja, govora, obrazovanja, formalno pravo glasa i svih ostalih izbora. To što mnoge od nas danas imaju to "normalno", plaćeno je mnogim žrtvama. 8. mart zahvalnost je svima onima koje su zatvarane, tučene, mučene, diskriminisane i ponižavane kroz ceo tok istorije, samo zato što su žene. Kao i skretanje pažnje na sve one žene koje i dan danas vode tu borbu. Zbog njih, vodimo je i svi mi - stajalo je u obajvi koju je pevačica podelila na svom Instagram nalogu.

Kurir.rs/Blic