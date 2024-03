JK PROGOVORILA O SKANDALU: Bednik je kukavički pokušao da mi ODUZME ŽIVOT, ČAST, PORODICU...

Pevačica Jelena Karleuša je na svom Instagram profilu govorila o skandalu u kojem se našla pre nekoliko godina.

Mnoge javne ličnosti, susrele su se sa raznim ucenama i pretnjama od strane bivših partnera koji su u posedu imali njihove eksplicitne fotografije, a Karleuša je samo jedna od mnogih žrtava, kako ona kaže, "osvetničke pornografije".

- Kao javna ličnost, žena i majka, bila sam žrtva brutalne osvetničke pornografije. Tada je nečovek pokušao da kukavički i bedno oduzme život, čast, porodicu, ponos, budućnost tako što je iskoristio momenat moje nepažnje. Slikao je ekran telefonom tokom jednog video-poziva bez mog znanja, a zatim me tim slikama ucenjivao. Posle ucena, došle su i pretnje koje je obistinio tako što je prvo mojim neprijateljima, a onda i svim medijima poslao te skrinšotove. Da zlo koje se sručilo na mene ne dolazi samo dokaz je i to što mi je ubrzo umrla majka, a medijski linč i moje gole fotografije bile su poslednje što je videla. Decu sam morala da ispišem iz škole, a muž je išao za mnom po kući i zahtevao da se ubijem. Iskreno, u jednom momentu sam o tome ozbiljno i razmišljala. Moj život je bio uništen i to samo zato što je jedan bednik odlučio da se sveti. Smogla sam snage, sabrala sam se, pa rekla mužu i medijima, kompletnoj javnosti da se nosi u pi*ku materinu! Smogla sam snage da sebi spasim život i dignem glavu, najviše zbog moje dece. Da je postojao jasan zakon, da je klošar i bednik za primer svima otišao u zatvor, meni i mnogim ljudima, mahom ženama, život ne bi bio upropašćen. Zbog svega ovoga, zbog pravde, zbog svih žrtava zlih i izopačenih ljudi, podržavam ovu peticiju i pozivam vas da mi se pridružite! Ja se nisam ubila, mnogi su na sebe digli ruku, a sutra nova žrtva možete biti vi! Stanimo neljudima na put i pozovimo državu da bude uz sve nas!

