SILVANA ZATEKLA MUŽA SA LJUBAVNICOM I SLOMILA JOJ DVA PRŠLJENA: Svi detalji skandala koji se i dan danas prepričava

Silvana Armenulić svojevremeno je punila naslovnice zbog svog burnog privatnog života, a zabeležena je i situacija u kojoj se pokojna pevačica lično obračunala sa tadašnjom ljubavnicom njenog supruga.

Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanela teške telesne povrede, a sada se na društvenim mrežama šeruje isečak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

Početkom leta 1971. godine obelodanjeno je da je Silvana Armenulić istukla suparnicu i da je pokrenut krivični postupak protiv nje. Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanela teške telesne povrede.

- Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme, od kojih se i danas leči - pisalo se tada.

- Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću. Ja na koncert, ona u stan. Htela je i dete da mi uzme - govorila je Silvana.

Sutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uverenje o teškim telesnim povredama, tačnije o povredi dva vratna pršljena.

"Radmilo i ja zabavljali smo se još kao mladi, pre nego što se on oženio Silvanom, a ja se udala. Posle desetak godina ponovo smo se sreli. Bio je pred razvodom, a ja sam se upravo razvela i bila očajna. Tako smo ponovo započeli vezu koja je trajala preko tri godine. Jeste to bila velika ljubav. Kada je počeo da radi kao trener u Nemačkoj, odlazila sam kod njega avionom svakog vikenda u Ofenbah. Silvana nije želela da se razvede. Saznala je za nas i počela da me uznemirava. Iako razvedeni, muž i ja živeli smo u istom stanu, u posebnim sobama. Baš na moj rođendan ona je upala i odmah počela da me čupa za kosu, grebe po licu i udara. Muž me jedva odbranio. U bolnici "Dragiša Mišović" su me pregledali i ustanovili povrede. Tukla me je još jednom, na ulici. Radmilo je bio prisutan", ispričala je jednom prilikom za Kurir.

