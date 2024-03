VIKI MILJKOVIĆ RAZBESNELA MARIJU ŠERIFOVIĆ! Opšti haos u Zvezdama Granda, Popović pokušao da smiri situaciju, nastao karambol!

Još jedna epizoda muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" bila je burna.

foto: Kurir

Enis Todić i Lazar Živanović sinoć su pokazali da su zasluženo stigli do ove faze takmičenja, a nakon izjednačenog rezultata, kako pravila nalažu, usledila je akapela.

Veći deo članova žirija složio se da su bili podjednako dobri kako su i glasali nakon duela.

– Meni su bili izjednačeni. Enise, sve si me poslušao sve što smo pričali ispunio si, tako se peva – počeo je da obrazlaže Bosanac kada ga je Popović prekinuo i upitao kada su oni to pričali s obzirom na to da je Todić u Svetlaninom timu. On je nakon kraće digresije priznao je da se šalio, a zatim pohvalio i Živanovića.

foto: printscreen/Pink

– Lazare, dobar si bio, napreduješ, bravo za stajling, za izražajnost. Jedino baraž sastavio si četiri takta.

Keba je pokušao da pecne Cecu kako Enis nije dovoljno vežbao sa mentorom drugu numeru, međutim strasti su se ubrzo smirile. I Snežana i Mili su podržali prethodne komentare, a kada je Saša Popović pomislio da nema potrebe da Viki priča jer se zna da će uvek podržati Cecinog kandidata ona se pobunila.

foto: printscreen/Pink

Viki razbesnela Mariju

– Enise, ovo je tvoje najbolje izvođenje do sada to stvarno mislim. Lazare, moj glas za trud – izjasnila se Violeta što je razbesnelo Mariju u čijem je timu Lazar.

– Kakav trud? Šta je sa tobom? Je l' ti imaš paučinu u ušima? – drala se Šerifovićeva kada joj je Miljkovićeva odbrusila kako vređa narod.

foto: printscreen/Pink

Saša Popović pokušao je da se umeša i smiri situaciju, ali je svojim argumentom samo dolio ulje na vatru kada se oglasila i Ceca koja ga je napala da se ne petlja i da je on besan jer je njen kandidat prošao direktno.

"Zašto se ti petljaš?", upitala je Ceca.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

06:39 STARS EP258