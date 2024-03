PEVAČ SE POSVAĐAO SA ŽIKOM I SIŠAO SA BINE! Poznaju se od ranog detinjstva, a ovo je narušilo odnos "Izbacio me je iz takta"

Žika Jakšić decenijama je na estradnoj sceni i ima mnogo prijatelja, posebno iz svog rodnog mesta Aleksandrovca. Jedan od njih je i Dejan Ćirković Ćira, poznati pevač s kojim je Jakšić odrastao, ali i s kojim je radio u Srbiji i inostranstvu.

foto: Printscreen

Ipak, među njima je bilo nesuglasica koje su njih dvojica rešili. O njihovoj svađi nedavno je ispričao Ćira kada je bio deo žirija u emisiji "Nikad nije kasno":

- Naravno da se radujem što sam ponovo ovde, ovo je za mene posebna situacija iz više razloga. Prvo, što se vidim sa svojim drugom iz zabavišta. Drugo, drago mi je što sam u tako gledanoj emisiji koja je osvojila čitav Balkan i svet. Treća situacija je što sam ponovo došao u Srbiju, odmah mi je duša puna - dodao je pevač koji, inače, živi u Nemačkoj.

foto: PRINTSCREEN GRAND

Ćira i Žika zajedno su svirali u grupi "Ritam srca", a kako kaže pevač s voditeljem je nerazdvojni prijatelj:

- Ljudi koji ga ne poznaju, oni će da kažu da se sigurno promenio, a oni koji ga znaju oni će reći da nije. Za mene on ne može da se promeni nikada, on je ostao taj Žika sa kojim sam bio u zabavištu, koji je svirao sa mnom deset godina. Iako sada ima uspešnu emisiju, on će prema meni da bude onaj isti Žika. Oni koji to gledaju, mogu da kažu da se uobrazio jer ima popularnu emisiju, poznat je. Mišljanja su podeljena, a ja se držim toga da se nije promenio. Za mene se nikada neće promeniti, ostaće zauvek onaj Žika iz škole i orkestra, a sada, da postane predsednik države, opet će biti moj Žika - kazao Ćira.

foto: Pritnscreen

Pevač se zatim prisetio jedne neprijatne situacije koja se dogodila još dok su svirali zajedno:

- Za osam godina sviranja, bilo je mnogo situacija, izbacio sam ja njega iz takta, on mene. Jednom smo se nešto posvađali na bini, pa sam ja binu napustio, vratio sam se kući vozom, nisam hteo da se vratim sa njim. Međutim, on je toliko dobar i normalan čovek, ja mu se ne bih javio ko zna koliko, a on me je odmah sutra pozvao. Prvo nisam hteo da se javim, tvrdio sam pazar. Onda sam se javio i on mi kaže „Dođi da popričamo i da rešimo to“. Tako je i bilo, i ono što kažu, lepa reč i gvozdena vrata otvara - kazao je on.

Kurir.rs/ Informer

Bonus video:

09:04 STARS-EP254