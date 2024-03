"ŽENA MI JE REKLA DA MOGU DA UMREM..." Evo zbog čega je Đani išao HITNO KOD DOKTORA: Slađa se uspaničila, napunili su joj glavu

Pevač Radiša Trajković Đani nikada nije krio da mu je alkohol veliki porok, a svojevremeno se upravo zbog njega sukobio sa suprugom.

Naime, Đani je priznao da se njegova dugogodišnja supruga Slađa jednom prilikom uplašila za njegovo zdravlje, te mu zabranila da konzumira alkohol.

- Slađa je samo došla kod mene i rekla da mogu da umrem! Ja je pitam šta se dešava, što se uspaničila, a ona mi je objasnila da joj je jedna žena u bolnici, kad je išla da vadi silikone iz usana, rekla da ako imam šećer ne smem da okusim alkohol! Napunila joj je glavu ko zna čime sve! Slađa se uspaničila, počela je da mi priča da hitno odem da proverim sve u telu, tako da sam na kraju to i uradio - rekao je folker, pa dodao:

- Kad sam joj pokazao da su svi rezultati dobri, žena mi se smirila. To i danas pamtim i prepričavam - zaključio je Đani.

Podsetimo, Slađa se tokom proslave Nove godine pohvalila poklonom koji je dobila od Đanija.

- Ovu godinu su obeležila naša slavlja. To je definitivno. Đani me je, inače, obradovao satom - rekla je ona, pa pokazala skupoceni sat čija cena iznosi nekoliko hiljada evra.

- Đani je uvek bio galantan. Nema to veze da li je Nova godina ili neki drugi povod, uvek je galantan. Nisam mu ja tražila, taman posla, on to sam - istakla je Slađana, pa zaključila:

- Ja imam vremena sutra da se odmorim, a on već ide dalje!

