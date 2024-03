"BRESKVICA JE IMALA FALŠ, TEYA DORA JE BILA SVE VREME TAČNA" Pevačice komentarisale PZE: Folklor nije za publiku na Evroviziji!

Pevačice Milica Dugalić, inače učesnica nekadašnje Jugovizije i pevačica Ivana Jordan, koja je učestvovala u Beoviziji, gostovale su u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada su pričale o današnjoj, odnosno tadašnjoj Evroviziji.

Između ostalog, one su se dotakle i ovogodišnje PZE, pa su iznele svoj sud o pesmi Breskvice i Teya Dore.

Dugalić je rekla da Teya Dora jedina nije falširala tokom izvedbe:

- Breskvica mi je bila simpatična sa elementima folklora i svojom pojavom, ali pobednica Teya Dora nikako nije falširala, svi su imali neki, čak i Breskvica na početku, a Teya Dora je sve vreme bila u intonaciji i plivala u svojoj interpetaciji. S obzirom da se bavim etno muzikom, izabrala bih Breskvicu, tu su gajde, tupani, šta sve. To je meni bliže srcu. Međutim, to nije bitno, već je važno kako je urađena i odrađena pesma. Ramonda nije za prvo slušanje, ja sam je odslušala nekoliko puta, bila sam oduševljena njenom interpetacijom, sasvim je normalno da ta pesma ima 80 miliona pregleda na spotu. Između te dve pesme je stvarno mrtva trka.

Jordan je rekla da je izbor za PZE na svom mestu:

- Od onoga što je ponuđeno, izbor je kako treba. Ramonda mi je jedan evropski momenat, umetnički pristup, oseća to, a Evrovizija voli da vidi da nudiš umetnost na jedan lep način. Drugi deo je da se ponudi radost, neko ludilo, tu nije važna poruka. Sve između nije to to. Čist folkor i etno smatram da nisu za Evroviziju. Tamo je publika koja voli pop pesme, pa u tom žanru bi trebalo provući neki ton, ritam, melodiju, pa tako publiku možete odvući u svoje krajeve. Oni to obožavaju

