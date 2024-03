"BIO JE I BIĆE PONOS MOG ŽIVOTA" Emotivna ispovest Mirka Kodića 4 meseca posle smrti sina Aleksandra, suze same idu

Mirko Kodić, proslavljeni harmonikaš, pre četiri meseca izgubio je najstarijeg sina Aleksandra, kojeg je dobio u prvom braku sa bivšom suprugom Jasnom. Harmonikaš se teško bori s bolom koji je doživeo, a kaže da mu muzika predstavlja beg od surove stvarnosti

- Pre četi meseca preminuo je moj sin Aleksandar koji je bio i biće ponos mog života. U harmonici pronalazom snagu i motivaciju za dalje. Kada imam neki koncert, intervju ili snimanje, onda zaboravim drugu stranu života, privatnu - rekao je Mirko kroz suze.

Iako je gubitak sina ostavio trajne posledice, Kodić i dalje aktivno radi, planira turneju u Americi i kaže da voli ljude:

- Pozitivan sam čovek inače, vole me ljudi i voleli su me. A zašto me vole? Zato što sam i ja voleo njih - dodao je on.

