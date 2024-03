SPORTISTI PADAJU NA GOGU SEKULIĆ: Bila udala za svetskog šampion, drugi joj se javno UDVARA, a on samo zbog nje uradio OVO

Pevačica Goga Sekulić nikada nije krila da voli sportiste, a vole i oni nju. Sekulićeva je bila i udata za jednog sportistu. Naime, njen bivši suprug i otac njenog petogodišnjeg sina je Uroš Domanović, svetski prvak u brazilskom džiu džicuu, s kojim je pevačica posle razvoda ostala u odličnim odnosima.

foto: Luka Šarac

Da je Goga, koja je nedavno proslavila 47. rođendan u Dubaiju, gradu u kome je Uroš njihovom nasledniku kupio stan, i dalje veoma poželjna, pokazuje i to što joj se nedavno javno, preko Instagrama, udvarao fudbaler Milan Lola Smiljanić.

foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković, Petar Aleksić

On joj je pre nekoliko meseci ispod jedne njene fotografije napisao „sreća prelepa“ i ostavio joj emotikone srca, što je privuklo veliku pažnju, s obzirom na to da je Lola zvanično u braku. Goga to nije želela da komentariše, verovatno jer je navikla na pažnju zgodnih sportista, a jedan je svojevremeno bio i glumac u njenom spotu.

U pitanju je Boban Bajković, nekadašnji golman Crvene zvezde, koji se 2009. godine pojavio u video snimku za pesmu „Katastrofa“, iznenadivši mnoge. On je, naime, u spotu snimanom po uzoru na latino sapunice, odigrao dečka Goge Sekulić, koja ga optužuje za preljubu, a scena u kojoj se njih dvoje svađaju, tada je privukla ogromnu pažnju.

