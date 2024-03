SAVO PEROVIĆ ISPROZIVAO BRESKVICU NAKON PZE: Mogu svi da me osude, očekivao sam da će izgledati SKUPLJE...

Ni dve nedelje nakon što je Teya Dora sa pesmom „Ramonda“ pobedila na takmičenju „Pesma za Evroviziju“ ne smiruju se strasti u javnosti.

Mnogi i danas komentarišu da je Anđela Ignjatović Breskvica morala da ode u Malme jer je dobila najveći broj glasova publike.

Savo Perović opleo po Breskvici

Međutm, takav stav nema pevač i prošlogodišnji učesnik ovog takmičenja Savo Preović koji je oštro prokomentariao Breskvičin nastup.

On priznaje pesma „Gnezdo orlovo“ nije njegova šolja čaja i dodaje da Srbija treba da ide u korak sa svetom kada je u pitanju scenski nastup na Evroviziji.

-Bilo je zanimljivih kandidata, videla se želja za tim da se pokažu dobro, neki su me razočarali jako. Ustavri, doživo sam jedan mali šok i baš me briga kako će ovo ljudi da komentarišu. Smatram da treba da idemo u kork sa vremenom, ne treba da budemo ono što smo nekada bili i da se vraćamo u prošlost. Uvek treba da se poštuju neke stavri, ja sam vaspitan da idem u crkvu, ali moramo biti svesni da svet ide napred – rekao je on.

Savo ističe da Anđelina pesma nije problem, koliko je problem to što nije ispunila njegova očekivanja na sceni tokom nastupa.

-Meni se lično nije dopado Breskvičin nastup, pesma je super i generalno nemam ništa protiv nje. Možda nije nešto što bih ja privatno slušao, ali mogu da je razumem, ima taj etno momenat i sve mi to stoji. Kada pričamo o nastupu, očekivao sam da će sve to da izgleda skupo. Mogu sada da me osuđuju koliko hoće ili da kažu šta ovaj komentariše. Da imam toliko novca, svašta bih radio, za svoj nastup samo pozajmio toliko novca da sam ga vraćao godinu dana i nisam mogao da snimim novu pesmu dok to nisam isplatio. Onda ti kao neko ko je u ovom trenutku zvezda i od tebe se očekuje mnogo, favortit si. Razumem da ste želeli minimalizam, ali to nije poenta, to treba da izgleda kao što je izgledao Željko Joksimović ili Jelena Tomašević- zaključio je Perović.

