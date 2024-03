BITAN DAN KOD NADEŽDE I TOME! Pevačica se odmah oglasila: Od tvog rođenja mi smo ti poželeli dug i srećan život, a ti sine...

Pevačica Nadežda Biljić i njen partner Toma Panić danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njihovom sinu Longu je danas rođendan, a oni su se tim povodom oglasili na društvenim mrežama.

- Od samog tvog rođenja mi smo ti poželeli dug i srećan život a ti sine živi svoj život! Srećan rođendan našem Longu. Vole te mama i tata - napisala je Nadežda u opisu snimka koji je objavila, a čestitke pljušte.

foto: Kurir

Podsetimo, Nadeždu život nije mazio, a u jednoj emisiji, pričala je o najtežem životnom periodu, rizičnoj trudnoći i teškom porođaju u sedmom mesecu, kao i odgajanju sina koji je prvih 11 meseci svog života morao da se hrani na sondu.

- Što se tiče trudnoće i prevremenog porođaja – ja sam hitno iz Valjeva prebačena za Beograd, ja nisam ni bila svesna. Sećam se kako je majka pričala kako se porodila sa mnom, identična priča. Došla sam u Narodni front, uzela sam kafu sa aparata i izvadili su mi krv, glikemija mi je bila visoka i prebacili su me u intezivnu negu da primim insulin. Ujutru je trebalo da radim test amniocenteze, ali pošto nisam imala ni novčanik kod sebe, zovem ga i kažem mu da dođe hitno da radim taj test, on je krenuo, a u međuvremenu sve trudnice čekaju u redu da predaju papir kod doktora da vide šta treba da se uradi od pregleda, ideš na CTG posle i na ultra zvuk, to je normalan pregled svake trudnice. Ja sam došla, dajem papir, CTG nije bio dobar, a kada to nije dobro znači da dete nije dobro. Načelnica Narodnog fronta me je pregladala na ultra zvuku, skupilo se deset doktora i svi ćute i gledaju. Ja sam tražila da mi puste da čujem da li kuca srce, oni su mi dali i rekli su mi da moraju odmah da me porode. Dete je izgubilo plodovu vodu i pupčana vrpca više nema funkciju, dete spontano diše u stomaku. Meni se samo vratio film i rečenica moje majka koja mi je rekla da se isto tako porodila sa mnom - ispričala je Nadežda.

foto: ATA Images

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:23 STARS EP 262