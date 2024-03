SARA JO HITNO OPERISANA! Oglasila se iz bolničke postelje i otkrila sve: Idite na redovne preglede, i slušajte svoje telo...

Sara Jo na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz bolničkog kreveta, te naglasila da je imala hitnu operaciju.

foto: Printscreen/Instagram

Sara Jo, zabrinula je sve svoje fanove, kada je objavila da je morala da se operiše.

foto: Printscreen

"Bila je u pitanju rutinska operacija, ali bih volela da ovaj stori bude podsetnik da idete na redovne preglede i slušate svoje telo", napisala je Sara, pa dodala:

foto: Printscreen

"Ovo drugo sam naučila tek u tridesetoj godini".

U ovim momentima Sari osim porodice je velika podrška i dečko, plesač Žiga Sotlar.

- Mislim da je ljudima jasno koliko se volimo. Žiga i ja smo ušli u tu vezu koja je posebna... uživamo i ne žuri nam se da to dižemo na viši nivo, u smislu venčanja. Mi sada gradimo karijere i to nam je najbitnije. On živi u Ljubljani, ali je više u Beogradu. Bitno da se mi volimo, ostalo ćemo polako, bitno da savršeno funkcioničšemo, rekla je ranije Sara i dodala:

- Oboje smo ''kliknuli'' na prvu! Osetili smo posebnu energiju, ali on je bio u vezi, bila sam i ja. Kad smo završili te veze, onda smo se ''našli''.

Kurir.rs/ Blic / Preneo: M. J.