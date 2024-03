MILIĆA RAZOČARAO KOLEGA: Rekao je da znam 3 akorda, a meni je život bio u pitanju! U glavi imao sliku na kojoj sam bez noge

Milić Vukašinović pojavio se prvi put u javnosti sedam meseci od operacije noge. Nakon hirurške intervencije njemu su se javili i srčani problemi, ali je sada to sve iza njega. Kaže da se dobro oseća i da je spreman da se vrati na scenu.

U intervjuu za Kurir roker priča o svojoj borbi za ozdravljenje, otkriva da je prestao da puši posle 62 godine, ali i koje kolege su odbile njegove dve pesme za koje veruje da su hitovi.

- Pisalo se da sam iznemogao, da izgledam užasno, da sam kao senka, pa je ovo gostovanje kod Amidžića ispalo dobro da ljudi vide da to nije istina. Otpevao sam i dve pesme.

Pisalo se na društvenim mrežama i da ste preminuli, kako ste se tada osećali?

- Prvo su pisali na Fejsbuku da sam umro, a onda da nisam mrtav, već skoro mrtav. Bacaju buve po društvenim mrežama, lupaju gluposti. Suzani sam odmah rekao za tu glupost. Nije to bio za nas problem, nego za ljude koji nas vole. Čim vide, pomisle da je to stvarno.

Bilo je priče da će vam biti ugrađeni stentovi, ali za tim na kraju nije bilo potrebe.

- Pre operacije ugradnje stentova sam imao lošu krvu sliku, morao sam da je popravim. Bio sam anemičan. Posle operacije sam fasovao bolničku bakteriju i ona mi je uništila krvnu sliku. Deset dana je bilo strašno. Bio sam na dijetama, maltene nisam jeo ništa, imunitet je otišao. Onda sam je popravio, trebalo mi je dva meseca. Tada sam otišao na magnetnu rezonancu, ubrizgali su nešto da vide koje su mogućnosti srca. To mi je produvalo srčane krvne sudove i meni se nekako srce vratilo maltene kakvo je i bilo. Išao sam na kontrolu kod najbolje doktorke na Dedinju i ona je gledala na ultrazvuku i rekla da mi stentovi ne trebaju jer mi je srce odlično.

Prestali ste da pušite, a počeli ste sa 11 godina.

- Pušio sam 62 godine, i to užasno, maksimalno. Kada su mi govorili da prestanem ili smanjim, držao sam se one devize da neću nešto što mi prija i ulepšava život ni da smanjujem ni da kvarim. Međutim, znao sam da ću morati jednog dana, dobro sam ja i dobacio. Nisam imao problema do 73 godine.

Koliko niste zapalili cigaru?

- Operisana mi je aneurizma, u slučaju da nije uspela operacija, morali bi da mi odrežu nogu, da ostanem invalid. U glavi mi je bila samo slika da sam bez noge i momentalno sam ostavio cigare.

Da li je bilo teže ostaviti alkohol ili cigarete?

- Bio sam periodični alkoholičar, znao sam da moram da idem na kliniku da bi to imalo tu težinu kad odlučim. Svako ko pije je alkoholičar, sad da li hroničan ili periodičan. On se kune i u svoje dete da više neće piti kada mu je loše, kada je mamuran, međutim, čim prođe mamurluk i ojača, nastavi da pije. Ležao sam 21 dan. Tamo je proces, uči se sve o alkoholizmu, čitaju se knjige, priča se s doktorima. Teže mi je bilo da ostavim alkohol, sa cigarama je bilo lakše, jer ne bih preživeo da sam bez noge, još ja, koji sam bubnjar, da budem bez noge.

U jednom intervju ste rekli da vas je razočarao Oliver Mandić? Zašto?

- Pitali su me od ljudi sa estrade da li ima nekog ko mi se nije javio kada je objavljeno da sam bolestan. Pomenuo sam Olivera Mandića. On umesto da kaže da nije video, ima ljudi koji uopšte ne prate medije, kao što je možda on jer dosta vremena provodi na Tari, on je tako krenuo, proradila mu je sujeta što sam rekao da me nije nazvao. Pojavio se članak u kom je rekao da sam ja kao doktor za rokenrol, a znam samo tri akorda. To je grozno. Kakve veze ima koliko ja znam akorda, a meni život bio u pitanju.

Šta se desilo s pesmom "Sanjam da si opet tu", svojevremeno ste je nudili Ceci, ali je ona nije snimila?

- Nastala je nakon što je Arkan ubijen. Imao sam Cecu u glavi da je otpeva. Odneo sam demo-snimak kod Fute u studio, gde su završavali njen album. Nisam se penjao u režiju, sedeo sam dole i čuo sam da su je odvrnuli. Preslušali su je, vratio se Mili i rekao da je Ceca neće jer su završili album. Otpevala ju je Jovana Tipšin.

Rekli ste da imate dve pesme koje su hitovi, a odbili su je pevači, ko su oni?

- Rekao sam svi, a kada kažem svi, mislim na ove aktuelne. I Keba i Aco Pejović i Mirza Selimović. Uroš Živković takođe. On je odličan pevač, ali uglavnom peva tuđe pesme. Još uvek nema svoj hit. Kada sam mu ponudio ove dve pesme, mislio sam da je razuman i inteligentan da ih uzme, da od njih napravi neprolazne hitove. Međutim, to se nije desilo. To je zato što je dosta medijski prisutan, on se oseća moćno kao pevač i misli da sve zna, i šta je hit, i zato je valjda odlučio u svojoj glavi da ove dve pesme nisu hitovi. To je problem. Oni mogu da čuju pesmu koja je hit samo kada nemaju šta da jedu i kad ih nema nigde. A ovaj, pošto dobro zarađuje, to se nije desilo.

