"IZBOR HRVATSKE PESME ZA EVROVIZIJU JE TOTALNI PROMAŠAJ!" Dado Topić za Kurir BEZ DLAKE NA JEZIKU! Evo šta je rekao za Teya Doru

U emisiju Puls Srbije uključila se legenda ex jugoslovenskog roka Dado Topić.

Rekao je da se oseća dobro i da se tranutno bavi nekim zanimljivim stvarima:

- Jako sam dobar, imam puno posla. Radim neke interesantne stvari za 2024. godinu. Tako da biće puno aktivnosti, puno koncerata i tome se veselim. Ja sam u stvari svirač. Ja volim gitaru u ruku i sa bendom na turneju. Tako da me to ispunjava i raduje. I ove godine, baš nakon svih ovih sezona korone i povuci potegnije, ovo će biti jako dobra godina za mene.

Prisetio se perioda kada je sa kultnim hitom "Princeza" koji je izvodio zajedno sa Slađanom Milošević pobedio na jugoviziji.

- Prvo, ta prva Jugovizija ili izbor za Euroviziju sa Slađanom, to je bilo nešto božanstveno. Nas dvoje smo kao mladi, relativno mladi pevači, ja sam malo stariji i Slađana je puno mlađa - mi smo to doživeli kao jedan trenutak kada je celi svet bio pred nama. Onda svi smo očekivali neka čuda, međutim to je bilo kontraproduktuivno. Ko god je otišao na televiziju posle kratkog vremena, se izgubio na nekim tim prostorima neke lažno obećavajuće slave i uspeha. Moja iskustva nisu baš sjajna po pitanju nekih velikih rezultata nakon nastupa na Eurosongu.

Kaže da ne prati mnogo Evroviziju, ali da ipak nekako sazna njemu važne podatke:

- Mada to nije nekako moj fah, ja uvek uspem da doznam informacije koje su mi bitne. Gledao sam izbor za Doru, gledao sam izbor u Beogradu i kada bi povukao neku paralelu, mislim da je izbor hrvatske pesme totalni promašaj. A ova srpska pesma čini mi se onako jedan interesantan aranžman, ima nešto novo u svemu tome, tako da po pitanju tog nekog autentičnog, novog muzičkog izraza, mislim da je Srbija u velikoj prednosti.

