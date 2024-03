TRAGEDIJA U PORODICI JE ZAUVEK PROMENILA ŽIVOT EDITE I INDI: "Godinama je živeo kao biljka, umeo je da bude NASILAN..."

Pevačice Edita i Indi Aradinović preživele su veliku porodičnu tragediju, što je Edita otkrila javnosti kada je pobedila u šouu "Tvoje lice zvuči poznato” i novac od trijumfa poklonila deci sa Daunovim sindromom.

Njihov brat Semir, koji je imao Daunov sindrom, preminuo je pre 12 godina u 21. godini života, kada je Edita imala samo 11 godina.

– Indi je bila nešto starija i bila je potpuno uključena u negu brata i njegovo čuvanje, bila je svesnija od Edite da će doći dan kada će morati da se pozdravi s njim. Za razliku od nje, mala Edita je bila tinejdžerka i Semirova smrt ju je pogodila kao grom iz vedra neba. Danima nije pričala, gledala je u jednu tačku i svi su mislili da će posledice ovog šoka dugo da je prate. Bili su u pravu, o ovom događaju više nikada ni reč nije rekla. Svi smo bili iznenađeni i duboko dirnuti kada je novac od pobede dala deci sa Daunovim sindromom. Samo ona zna kako joj je. Semirova smrt je njihova rak-rana, ali svako to proživljava na drugačiji način. Njihova majka nikada se nije oporavila, ali je ona žena još mnogo toga u životu prošla – rekla je prilikom bliska prijateljica porodice Aradinović.

- Moj brat je godinama živeo kao biljka, bio je stariji od mene. Nije umeo da jede, hoda, niti je bio svestan svog postojanja. Prepoznavao je samo nas koji smo živeli s njim. Mama i ja smo bile uključene najviše u negu oko njega, ali nikada nisamo znale kako će se ponašati taj dan. Umeo je da bude nasilan, ali i pozitivan, teško je bilo - prisećala se Indi tog perioda kada je celokupnu pažnju usmerila na Semirovu negu.

- Savetovali su nas stručnjaci kako da brinemo o njemu i radile smo to najbolje što smo umele. Te godine bile su jako teške, ali i lepe. Njegovom smrću umro je i deo mene. Tog dana ne želim da se sećam. Za nas je to još uvek rak-rana, koliko god da prođe vremena – istakla je pevačica koja je poslednju godinu Semirovog života zapostavila svoju karijeru koju je silno želela u tom trenutku, ali i prijatelje i svoj emotivni život:

- Bila sam starmala, odrasla sam preko noći jer me je muka na to naterala. Otac se nije trudio da nam pomogne. Teško je bilo živeti s bratom s kojim ne možeš da popričaš, tražiš savet, koji te nije primećivao, ali sve bih dala da je živ.

Edita je samo je jednom pričala na ovu temu.

- To je bol moje porodice koja nikada neće da prođe. Iz poštovanja prema mojoj majci koja je svašta prošla u životu ne bih otvarala tu ranu. To sam spomenula u emisiji čisto da bi ljudi znali zašto sam se odlučila da novac poklonim toj organizaciji. To je nešto jako intimno, privatna bol koja ne prolazi. Ljudi nisu znali za tu priču jer ja o tome ne pričam - rekla je Edita i priznala da je sestri zamerila što je u javnosti iznela detalje Semirove smrti.

