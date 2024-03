"KAO DA IZNOVA SVE PROŽIVLJAVAM" Ognjen Amidžić proslavio rođenje sina, a želi još dece: Ulazimo u ritam

Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se pre pet dana i na svet je donela sina kome su ponosni roditelji dali ime Perun.

Ognjen je sinoć, u jednom beogradskom restoranu, napravio proslavu povodom dolaska malog Peruna na svet, a tom prilikom je u intervjuu za domeće medije otkrio kako su protekli prvi dani sa naslednikom.

foto: Printskrin/Instagram

- Jako je to zanimljivo, slatko, novo, on je mali, presladak, spava, jede, zaplače kada mu nešto nije po volji. Ulazimo u taj ritam ono, na tri sata da se hrani, da spava, pa ćemo da vidimo - rekao je Ognjen.

Iz prethodnog braka ima sina Mateju, tako da za Ognjena ova uloga nije novost.

- Imam to iskustvo, gledam na to malo drugačije, ali je to neopisiv osećaj kada se desi, kao da iznova sve proživljavaš. Potrudiću se da neko iskustvo prenesem na ovo. I sam doživljavam to drugačije, to je neki osećaj koji je poseban, ali ja sam preodgovoran kada su deca u pitanju. Ja sam: "Samo da bude sve okej, da bude kako treba, da ne fali ništa" i to - rekao je voditelj, te je otkrio da li su se upoznali Matija i mali Perun:

foto: Instagram, Shutterstock

- Ovih dana će da dođe, onda ću vam preneti utiske...Naravno, to ne može da se objasni. Jesam, ali što da ne, voleo bih da se desi još neko dete - dodao je on za "Premijeru".

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:12 Ognjen Amidžić došao po ženu i sina u porodilište