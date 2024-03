DŽEHVA POKAZALA OŽILJKE NAKON OPERACIJE, PA PRIZNALA DA JE BILA ŽRTVA: Misliš da se svet ruši... ŠOK PRIZNANJE

Pevačica Teodora Džehverović operisana je 6. januara na Badnje veče kada joj je pukla cista na jajniku.

Međutim, operacija je prošla u najboljem redu, pevačica se oporavila, a sada je otkrila da li su joj ostali ožiljci.

Teodora je odgovarala svojim pratiocima na razna pitanja putem Instagram storija, a jedno od brojnih je glasilo: "Jesi li sanirala ožiljke od operacije?".

Džehverovićeva je pokazala dva, a za treći ožiljak je rekla:

- I treća rupa mi je bila na pupku, ali se ona skoro i ne vidi. Mažem kad se setim, a to je retko kad. Ne smetaju mi, maleni su i najbitnije mi je da se sve dobro završilo.

Ona se dotakla i srednjoškolskih dana, na pitanje da li joj se desilo da joj sve "drugarice" okrenu leđa, ona je odgovorila:

- Svako je to doživeo i to je sastavni deo odrastanja. Deluje sada strašno, ali jednog dana ćeš se tome smejati. Nikad neću da zaboravim kad je grupa devojčica meni rekla: "Zbog nas si primljena u hor, a ne zato što znaš da pevaš". Što sam se ja tada potresla, pa ne mogu da vam objasnim. Pa kada dobijem peticu, dve drugarice sa kojima sam stalno išla u školu mi pobegnu da idem sama, a ja trčim za njima i plačem. Tada misliš da se ceo svet ruši , ali svako prolazi kroz te neke faze. Život će nam davati mnogo puta osobe koje će nam okretati leđa i to su kontantne lekcije. Neko je zaista to i morao da uradi za vas, jer je to bila njegova svrha u vašem životu, kako biste nešto naučili i postali jači. Glava gore.

