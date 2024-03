OVAJ FRAJER JE ROĐENI BRAT ANDREANE ČEKIĆ! Žene odlepe kad ga vide, a oženjen je FATALNOM PLAVUŠOM: Evo kako izgleda

Pevačica Andreana Čekić retko eksponira svoju porodicu u medijima, a svojevremeno je pokazala kako joj izgleda brat i mnogi se slažu da je opasan frajer.

Naime, Andreana je aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa bratom i javno mu čestitala rođendan.

- Srećan rođendan moj mali brate. Mnogo te volim - napisala je Andreana uz emotikon srca, a čestitke su se samo nizale, kao i brojne pohvale na račun njenog brata.

Inače, on joj je oduvek bio velika podrška, a pevačica je uvek lepo pričala o njemu.

- On me je dovezao na audiciju u Beogradu i Mile je veoma doprineo mom razvoju, kao pevača i umetnika. On me je, još kada sam imala 19 godina, naterao da se prijavim za jedno lokalno takmičenje, nakon čega sam počela da nastupam i imala sam svoj bend. Nikad mu ništa nije bilo teško, uvek me je bodrio - priznala je Andreana jednom prilikom.

Inače, njen brat oženjen je prelepom plavušom Karolinom koja nije Srpkinja.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

03:49 Izjava Andreana Čekić