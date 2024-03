DESINGERICA PEVAČICI PRE 10 GODINA UPROPASTIO OBRVE Počupao joj gotovo sve, ona završila u suzama "Baš su gas, bajo"

Edita Aradinović prisetila se tokom gostovanja u jednoj emisiji otkad u stvari zna za Dragomira Despića Desingericu, pa je napravila opšti šou. Izabravši ga, najpre, u igri „Ili - ili", pevačica je ispričala kako joj je pre oko 10 godina bio u poseti dok je ležala u bolnici ne bi li joj počupao obrve i nije se baš tako dobro provela.

foto: Damir Dervišagić

- Znam ga... Mislim, znam za njega, nikad se nismo družili; u nekom periodu života imala sam rupturu ciste i ležala sam u bolnici kad sam bila klinka, 19 godina, tako nešto i, on je došao sa mojom drugaricom, tada su se družili, da me poseti. Deset dana sam ležala i on je došao da mi iščupa obrve - počela je u „Bunkeru" Edita, pa je nastavila o tome kako je on „još onda bio lud, govorio bajo i sve ostalo baš kao što to čini i danas".

foto: Printscreen

- Isto je bio lud, pričao „bajo", sve isto. I, pogrešno mi je iščupao obrve pa sam plakala. „Vidi šta si mi uradio, vidi na šta ličim", a on: „Bajo, baš su ti obrve gas!" - ispričala je Luni Đogani, pa se i sama nasmejala iz duše.

foto: Printskrin/Instagram

Potom, otkrila je kako je prošao njihov skoriji susret, te čime ju je oduševio.

- Posle toga, letos, bila sam na koncertu, došla sam u bekstejdž i, što je najjače, setio me se. Izašao je na binu i ja sam videla kako on ne pije! Ne pije alkohol, ja sam mislila da su to droga, alkohol, to „nosi", tako. Međitim, on je bio sa ženom, pio je vodu i bio potpuno normalan i sve je bilo okej dok nije izašao na scenu, a ja to obožavam jer i ja to imam, tu transformaciju. Oduševila sam se i rekla sam „svaka čast" - zaključila je Aradinovićeva.

