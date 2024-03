"IZGUBILA SAM TRI BEBE" Marija Mikić o agoniji koju je preživela pre nego što je dobila dvoje dece, ova bolest je narušila sreću

Marija Mikić godinama uživa u ljubavi sa suprugom Jovanom Pantićem, a iza osmeha se krije velika tuga koju su zajedno preživeli.

foto: Printscreen/Instagram

Pre nego što su dobili ćerkicu i sina, pevačica je zbog bolesti izgubila tri bebe usled spontanog pobačaja.

- Pre Đurđe imala sam trombofiliju zbog koje sam tri puta gubila bebe. Nakon što sam otkrila da je imam drugarica me je ubedila da o tome pričam javno. Mogo devojaka se nakon moje priče testiralo i rešilo problem nakon čega su ostale trudne.

foto: Printscreen

Nakon što je dobila Đurđu, samo nekoliko nedelja kasnije saznala je da je ponovo u drugom stanju.

- Bila sam potpuno sama, osam meseci, odnosno sa Jovanom, Bukvalno sam svaki dan zvakla mamu i pitala da li može ranije da izađe sa posla i pomogne mi oko dece. To je bio jako naporan period i mislim da me tek sad stiže umor. Sada kada sam dobila pomoć od jedne žene shvatam koliko smo mi to dobro izgurali.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je za domaće medije priznala i da li priželjkuje treće dete.

- Daće Bog! Za mene su deca najveći blagoslovi potpuno su mi promenila pogled na svet. Daju mi snagu da se borim i kad nemam energije. Treće će biti sigurno, ali ne sada jer sam na ivici snage.

Kurir.rs/Informer

