"VOLELA BIH DA NAPRAVE FILM O NJENOM ŽIVOTU" Ksenijina sestra progovorila o pokojnoj pevačici: Tata joj je stalno govorio...

Sutra je godišnjica smrti Ksenije Pajčin kojoj je Filip Kapisoda oduzeo život, pa presudio samom sebi.

Njena sestra Mia Pajčin govorila je o sestri kojoj je se sutra navršava 14 godina od ubistva.

- Sestra mi je bila idol. Gde god da se pojavi, svi su je voleli, obožavali bila je jako popularna. Nekada sam želela da budem kao ona, jedino sto nisam volela da pevam. Nedeljom je uvek dolazila na ručak, a moja mama je sve spremala i slatko i slano, a onda bi se Ksenija ljutila i govorila: "Pa ljudi nisam ja ovde gost, ne morate toliko da spremate", rekla je Mia i nastavila.

- Uvek su se svi okretali za njom. Znam da smo jednom izašle da šetamo Milisava, njeno kuče i kada su je videli svi su vikali: Ksenija, Ksenija... obožavali su je. Ja sam uvek bila važna kada sam pored nje. Jednom je donela plišanog medveda od dva metra. Neko je zvonio na vrata, tata i ja otvaramo i vidimo medveda, a ona se sakrila iza njega i rekla: Vidi me. Ja sam bila presrećna. Tata se uvek ljutio na nju jer mi je stalno kupovala, ali je ona bila svojeglava. Tata se ljutio jer je uradila usne, ali ona bi mu uvek govorila: "To je moj život, pusti me".

Kako Mia kaže, Ksenija nikada nije dozvolila da je neko vidi da je tužna.

- Ona sebi nikada ne bi dozvolila da neko vidi da je tužna tugovala je u svoja četiri zida. Tata joj je stalno govorio da uči, da se posveti školi, ali ona je volela da kada čuje muziku baci sveske i knjige i samo igra. Znam da je ona sebe davala maksimalno kada je muzika u pitanju i da je radila ono sto je volela, a to je najvažnije.

"Ksenija je oduvek želela da ima sestru"

- Ona mi je dala ime. Oduvek je želela da ima sestru. Njena najbolja prijateljica mi je rekla da bi Ksenija danas bila ponosna na mene. Ksenija je bila veliki optimista, na sve je gledala pozitivno i kada neko udari na njeno znala da je da se bori za pravdu - rekla je Mia u Blic danu i istakla da je na jednoj podlaktici sam istetovirala Ksenija.

"Volela bih da naprave film o njoj" - Neki fanovi su vodili njene mreže mi smo se preko suda izborili da to dobijemo, tako da bih u narednom periodu možda i ja mogla da se posvetim njenom instagramu. Čula sam da su hteli da prave film o njenom životu, do nas je tako došlo, ali bih volela da se to desi - rekla je Mia.

