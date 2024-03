KOMŠIJE RASKRINKALE NOVU DEVOJKU SALETA TROPIKA! Ispričali do detalja šta se dešava u pevačevom domu: Iz stana se često čuje...

Danas se pojavila vesto o tome da Sale Tropiko uživa u ljubavi sa novom devojkom.

- Viđamo ih stalno, drže se za ruke kao zaljubljena dečica. To je crna devojka, mnogo je slatka, ne znam joj ime ali kad idu zajedno uvek su nasmejani i lep su par, slične su i visine. Konstantno je viđamo ovde kod nas u zgradi, moguće da se i preselila da žive zajedno. Nisam imala priliku da popričam sa njom, ali ona uvek nas lepo pozdravi - rekla je baka koja živi u zgradi gde i popularni pevač.

foto: Printscreen/Premijera

Komšija Vladimir, koji živi u ulazu pored, kaže da Aleksandar deluje srećno.

- Oni kad prođu zajedno pored mene ne skidaju osmeh sa lica. Sale je generalno uvek bio takav, i u teškim trenucima osmeh mu je bio tu. Verujem da se ona preselila kod njega jer je viđam da baca smeće, tu parkira auto, vozi i njegov. Često je viđam nosi neke kese, ide iz prodavnice, kaže Vladimir koji je voleo i Jovanu Pajić dok je živela ovde.

A Jovana je ostala u lepom sećanju i drugim komšijama.

- Tu su devojčice često kod njega, Helena i Đina, preslatke su, mirna deca i divno vaspitana. Par puta sam videla da ih Jovana doveze, a više puta da su sa njim u kolima. Ma deca su verujem zlatna i treba da budu u dobrim odnosima zbog njih - kaže komšinica Borka i dodaje:

- Verujem da je i ova devojka fina, ali Jovana mi je baš bila draga. Ma kako da mi ne bude, uvek je stala sa mnom da popriča čak i kad je žurila. Tako mi je krivo što ona nije više sa njim, što su se rastali, ali niko ne zna šta nosi dan, šta nosi noć.

Tinejdžerka Tijana često viđa pevača, a izuzetno voli njegovu muziku.

foto: Printscreen/Prva TV

- Stalno ga viđam, juri negde pa se vraća ali uvek se očaram koliko je fin, jer ko god mu priđe da se slika on uvek ispoštuje. Mnogo volim da ga slušam i drago mi je što živi baš ovde, nekoliko puta sam se slikala sa njim - kaže ona ushićeno, ali nije uspela da upozna novu devojku njoj omiljenog pevača.

Komšija Stanislav kaže da nekada čuje malo glasniju muziku iz njegovog stana ali da mu prija.

- Iz njegovog stana često se čuje muzika, ne samo preko razglasa nego kada on svira nešto. Nekad bude glasnija, nekad tiša ali ne smeta nam, njegova muzika je uvek dobra. Vidi se da on uživa u tome, zaljubljenik je u muziku. Kada je leto ja sednem na terasu i molim se da zasvira nešto pa da uživam. Nekada sto puna ponovi istu strofu ili refren, valjda se tako prave pesme. Meni je to interesantno - kaže on koji je imao reči hvale za pevača.

- Ostao je fin i prizeman, mislio sam uvek da su pevači ko zna kakvi, a on nije primer tih. Kažu deca da ima baš velike koncerte i te preglede, ja to ne znam, ali znam da nije umišljen.

Komšinica Stela kaže da se Sale zaljubio.

foto: Tamara Trajković, Damir Dervišagić

- Verujem da je imao devojaka posle Jovane, ali ih nismo viđali ovde. Ova devojka je stalno tu, mislim da žive zajedno.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

