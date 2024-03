FAJT! Tvorac Južnog vetra dobio Sinanovu udovicu na sudu, mora da mu plati 500.000 dinara

Supruga Sinana Sakića Sabina izgubila je sudski spor koji je protiv nje pokrenuo tvorac Južnog vetra i kompozitor Miodrag Ilić, poznatiji kao Mile Bas. On je podneo dve tužbe jer je pevačeva udovica u jednom intervjuu izjavila da je on pljačkao pevače Južnog vetra. Po jednoj presudi, usmeno je opomenuta, dok se po drugoj obavezuje da Miletu Basu isplati 500.000 dinara.

Na drugu presudu Sabina je uložila žalbu.

Mi smo je pozvali, a ona je loptu prebacila na Mileta Basa, protiv kog je još njen pokojni suprug pokrenuo spor, a ona ga nastavila zbog Jutjub kanala.

- Uložila sam žalbu na tu presudu i to se čeka. Što ne kaže za tužbu koju je Sinan pred smrt podneo protiv njega i ovlastio advokaticu iz Valjeva? Ja sam tu tužbu nastavila, oštetio je mog pokojnog muža od početka rada, konkretno od 1981. Moja tužba ima 375 strana. Tek treba da se izračuna koliko nam duguje. To suđenje je u toku, sporo ide, nažalost. Očekujem da će u ovoj godini i to biti završeno, a počeli smo posle Sinanove smrti - rekla je ona i usmerila nas na njenog advokata Mirka Mrkića.

On je objasnio da će Sabina ispoštovati zakon.

- Sud je ocenio da Sabina nije smela da istakne da je Mile Bas bio umešan sa kontroverznim ljudima, iako je ona tvrdila da ima neposredna saznanja o tome. Cela stvar je eskalirala kada je Mile Bas u svojoj internet emisiji Sabinu nazvao "slugeranja" Dragane Mirković. Taj postupak je i dalje u toku jer vređa žene. Sabina nikada nije bežala od obaveza, ali mi smo uložili žalbu na tu presudu i to se čeka. Ako bude u obavezi da plati, ona će da plati, jer Sabina poštuje zakon naše zemlje. Što se tužbe za Jutjub kanal tiče, postupak je u toku. Radi se o tome da je Sabina naslednik određenih autorskih prava i da Mile Bas nije tražio njenu dozvolu da postavlja na internet određene pesme. Tu smo tražili veštačenje i ne može precizno sada da se odredi koliki je iznos u pitanju - Mirko Mrkić.

