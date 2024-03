MAJKA POKOJNE KSENIJE PAJČIN NEUTEŠNA NA ĆERKINOM GROBU: Donela bele ruže, a kad je ON došao, pala mu je u zagrljaj i zaplakala

Majka Ksenije Pajčin Ljubica negde oko 14 časova stigla je na grob svoje ćerke na Novom groblju, s rođakama i prijateljicama.

Ljubica je donela na ćerkin grob buket belih ruža. Neutešno je gledala i mazila ćerkinu sliku na grobu.

Od Ksenijinih prijatelja za sad je stigao samo pevač Danijel Alibabić, koji je, kad je stigao zagrlio Ljubicu, koja ga je ljubila i plakala. I najbolji prijatelj pokojne pevačice Goran Stoićević Karamela.

U crnom od glave do pete sa belom ružom u ruci došao je kako bi sa najbližima obeležio 14 godina otkako ih je pevačica napustila. Njen kompozitor i autor njenih velikih hitova Mahoni Đurašković takođe je tu, kao i svake godine.

Stigla je i mlađa sestra Ksenije Pajčin Mija. U ruci je nosila malu saksiju belih ljubičica, i kada je stigla prvo je zagrlila Ljubicu. Ona je prišla spomeniku poljubila sliku i ostavila cveće, potom je zapalila sveću.

Podsetimo, 16. marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Ksenija je karijeru započela kao plesačica, a 1994.godine pojavila se u spotu Dragane Mirković. Nakon toga bila je članica dens grupe Duck, i započela je solo karijeru. Njeni najveći hitovi su ''Mene ne zanima to'', ''Neven'', ''Škorpija'', ''Hajde sestro'' i druge.

