ČOLA ISPIPAO LEPU BRENU NASRED KONCERTA: Zadigla haljinu, pokazala duge noge, a Zdravko nije mogao da odoli! LUDNICA (VIDEO)

Lepa Brena i Zdravko Čolić prvi put su bili zajedno na sceni, a zajedničkim izvođenjem pesme "Pusti, pusti modu" doveli su atmosferu do usijanja na Music Week na Kopaoniku.

foto: Printscreen

Naime, Lepa Brena i Zdravko Čolić po prvi put zajedno su se našli na bini i napravili su pravi spektakl u kom je publika uživala.

Dve najveće zvezde na Balkanu zajedno su zapevale veliki Čolin hit "Pusti, pusti modu", a iz publike su se čule samo ovacije dok su Brena i Zdravko neumorno đuskali.

foto: Printscreen

Brena je u jednom momentu podigla haljinu i pokazala duge noge, a Čola joj je prišao i počeo da je dodiruje po nozi.

"Zdravko, o ovome sam maštala, da otpevamo ovo zajedno! Živeli, uživajte volim vas", rekla je na kraju Brena.

01:12 Lepa Brena i Čola napravili ludnicu na Kopaoniku

Inače, Brena je pred nastup na Music Week otkrila koliko je teško nositi ime "Lepa Brena" i šta se od nje, nakon toliko godina brilijantne karijere, očekuje.

- Pa, ja mislim da sam ja već navikla na Lepu Brenu. Ja i ona se veoma dobro slažemo. Ona je ispunila sve moje snove. Doduše, ja nikada nisam ni mogla da zamislim da ću imati jednu takvu veliku i uspešnu karijeru. Mislim da je nama ženama mnogo teže zato što imamo i porodicu i decu i prosto mora da postoji balans. Ukoliko vaša deca i vaša porodica nisu srećni i zadovoljni, onda to posao, na neki način, trpi. Ja moram da priznam da je zaista uvek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje dece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvek mi je bila vetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dve ljubavi i dve opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji - rekla nam je Brena.

foto: Printscreen

- Znate, život ume da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvek postoje problemi. Problem postoji da bi se rešio. Čovek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vredna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj deci, a danas su moja deca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

02:11 LEPA BRENA HTELA DA ODUSTANE OD KARIJERE: Za mladu i zgodnu devojku postoje 2 ishoda! Otkrila sve o iskušenjima u kojima se našla