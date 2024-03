NESTVARNA FOTKA AMIDŽIĆEVE MINE MNOGE RAZNEŽILA! Uslikala se u prirodnom izdanju, pokazala sina Peruna i svima OVO PORUČILA

Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina, uživa u najlepšoj životnoj ulozi.

Ona je nedavno na svet donela svog prvog sina, Peruna, od kog se ne odvaja.

Ponosna mama sada je podelila fotografiju na kojoj vidimo kako drži dečaka u naručju, a osmehom odaje koliko je srećna.

foto: Printskrin/Instagram

- Život je lep! - poručila je Mina, koja je pozirala u potpuno prirodnom izdanju, bez imalo šminke, a njena lepota je nestvarna.

foto: Ata images

Njih dvoje su nedavno, u tajnosti, izgovorili sudbonosno "da".

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen za Kurir.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:12 Ognjen Amidžić došao po ženu i sina u porodilište