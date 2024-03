ŠOK OBRT! Melina našla Harisove poruke s mlađom devojkom, isplivali svi DETALJI AFERE

Haris Džinović (72) u svojoj prvoj izjavi nakon razvoda od Meline Džinović je istakao da prevareni muž zadnji sazna, aludirajući na to da je njegova bivša žena još za vreme braka našla drugog partnera što je i jedan od razloga kraha njihovog braka.

Ipak, kao zmija noge krije da je i on imao tajne avanture, saznaje Kurir.

Za jednu takvu je kreatorka saznala pre tri godine zbog čega su se žestoko posvađali. Pevač je, kako kaže naš izvor, saznaje imao neobaveznu vezu sa javnosti nepoznatom devojkom koja je deset godina mlađa od njegove žene. Muzičar se sa tom devojkom viđao uglavnom u vili kada Melina i njihova deca nisu bili tu.

- Bez obzira što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali, ni on nije cvećka. Čuo sam kada je nedavno javno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž to poslednji saznao, ali mi nije jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tokom braka. Žene sa kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je sa njima provodio vreme. Sa jednom je mesecima bio u kombinaciji. Ta devojka jeste atraktivna, prijalo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite dođe vam devojka i onda vi pričate sa njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je videla poruke u njegovom telefonu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi - tvrdi naš izvor blizak Džinoviću.

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da se Melina i Haris razvode otvorila se i pandorina kutija. Zajednica poznatog para poslednje četiri godine ne funkcioniše kako treba, ali su njih dvoje pokušavali u javnosti da održe sliku srećnog para. Želeli su da sakriju od javnosti da se razvode i da svako želi da živi kako smatra da treba. Deca su im dovoljno velika, razumeju oni situaciju i ne mešaju se u odluke svojih roditelja. Melina takođe ima svoju emotivnu priču, srećna je zaljubljena. Sa druge strane, Haris je oduvek bio zavodnik i u društvu lepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je uveliko u osmoj deceniji ne predstavlja problem. On je Melini jasno stavio do znanja da nema nameru da se seli, ali joj nije ni tražio da se iseliiz vile, ona je to sama odlučila, što je takođe on otkrio u intervjuu koji je nedavno dao.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt i sa Melinom i sa Harisom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

