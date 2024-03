PRVA FOTOGRAFIJA SARE JO POSLE OPERACIJE: Odmah napustila Srbiju, a evo ko joj je najveća podrška

Pevačica Sara Jo na svom Instagram profilu nedavno je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta, te naglasila da je imala hitnu operaciju.

- Bila je u pitanju rutinska operacija, ali bih volela da ovaj stori bude podsetnik da idete na redovne preglede i slušate svoje telo - napisala je Sara.

- Ovo drugo sam naučila tek u tridesetoj godini - dodala je.

Pored porodice Sari je veliku podršku u ovim trenucima pružio i dečko Žiga Sotlar.

Nakon operacije, Sara je na Instagramu objavila svoju prvu fotografiju i to u mini haljini koja joj je stajala kao salivena.

Pevačica je otkrila da se nakon intervencije nalazi u Sloveniji kod dečka.

- Mislim da je ljudima jasno koliko se volimo. Žiga i ja smo ušli u tu vezu koja je posebna... uživamo i ne žuri nam se da to dižemo na viši nivo, u smislu venčanja. Mi sada gradimo karijere i to nam je najbitnije. On živi u Ljubljani, ali je više u Beogradu. Bitno da se mi volimo, ostalo ćemo polako, bitno da savršeno funkcionišemo, rekla je ranije Sara.

- Oboje smo ''kliknuli'' na prvu! Osetili smo posebnu energiju, ali on je bio u vezi, bila sam i ja. Kad smo završili te veze, onda smo se ''našli''.

