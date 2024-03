OTKRIVENA MINIMAKSOVA TAJNA! Voditelj imao samo jedno pravilo: Ovde niko nije smeo da priđe osim njegovih najbližih

Milovan Ilić Minimaks obeležio je našu estradnu scenu i postavio neke nove lestvice. On je bio TV i radio voditelj, novinar i aforističar.

Minimaksa većina pamti kao TV lice koje je uveseljavalo naciju, ali pored toga, on je mnogima pomogao da postanu slavni. Osim što je imao emisiju, objavio je i sedam knjiga aforizama.

Slavnog Minimaksa se mnogi prisećaju i danas i za njega se vezuju mnoge anegdote.

Legendarni voditelj je i Lepoj Breni dao ovaj nadimak, do tada je bila samo Brena. Fahreta je 1981. gostovala kod njega u emisiji kada joj je Minimaks dodao "Lepa" uz Brena.

U jednom periodu sarađivao je sa Minjom Subotom, pa se za njega veže ova anegodota:

- Minja je, kаo što znаte, neoženjen. Jedni kаžu dа je još mlаd i neiskusаn zа tаko vаžne odluke, drugi tvrde dа je već prestаrio, treći nаpominju dа je preveliki probirаč, а četvrti smаtrаju dа još nije nаišаo nа onu ‘prаvu’. Jа, međutim, znаm prаvu istinu – Minjа je neoženjen zаto što su sаvremene devojke previše izbirljive i zаto što imаju dobаr ukus. Ipаk, i Minjа će se jednog dаnа sigurno oženiti… Nаročito, аko postаne bogаt kаo Onаzisovi nаslednici, pаmetаn kаo Ajnštаjn i šаrmаntаn kаo Minimаks - šalio se Minimaks.

Voditelj je imao samo jedno pravilo, a to je da poznate ne dovodi u svoj dom. On je smatrao da je mesto gde živi, rezervisano samo za porodicu.

- Ne sećam se da je neki pevač ili bilo ko sa estrade ikada ušao u moju kuću, jer posao je jedno, a privatnost drugo - rekao je on jednom prilikom.

Nažalost, ta 2004 godina je bila teška za Milovana i njegovu porodicu. Minimaks i njegova supruga su saznali da su se oboje razboleli, on od žutice, a ona od kancera dojke. Voditelj se nakon tog saznanja slomio, a samo tri nedelje kasnije, otkazala mu je skroz jetra. U besvesnom stanju je tada prebačen na VMA, gde se polako oporavljalo.

Međutim, Mića nije još dugo poživeo. On je preminuo 10. februara u 67. godini u Padovi gde je čekao na transplataciju jetre, a samo mesec i po dana ranije i supruga mu se upokojila.

Mesto u bolnici obezbedili su mu Arsen Dedić i Kemal Monteno.

- Mi smo imali aparate za transplantaciju tada na VMA, a čovek koji bi to uradio je bio u Kliničkom centru. A da dovedete čoveka iz Kliničkog na VMA da to uradi, ili obrnuto, trebala je dozvola ministarstva, ali ministar to nije dao. Onda je ćale čekao na operaciju u Italiji i eto… Jedina, ako mogu tako da kažem dobra stvar u svemu tome je što su zajedno otišli na onaj svet. Majka je umrla u decembru 2004. a ćale u februaru 2005. Njih dvoje su se mnogo voleli. Inače, on nije znao da je ona umrla - ispričao je za „Balkan info“ Minimaksov sin, inače reper Ila, a onda podsetio na očevu životnu filozofiju:

- Nikad se nisam trudio da radim ‘velike’ stvari. Bolje je biti prvi radio i TV voditelj nego 101. romansijer ili 96. pesnik ili 228. slikar ili 1236. političar… Talentovanim ljudima, recimo, nije potreban ni fakultet, ni magistratura, ni doktorat. Koga, recimo, interesuje da li Čkalja ima fakultet, da li Džajić zna koji strani jezik, da li je Bata Živojinović diplomirao glumu ili veterinu - objasnio je Minimaks.

