KAD TI BIVŠA NAPRAVI PAKAO OD ŽIVOTA! Vlahovića nastavlja da progoni plavuša sa skutera: Pogledajte poslednju PODVALU Elene Sofije

Dušan Vlahović već nekoliko meseci uživa u ljubavi sa svojom novom-starom devojkom Vanjom Bogdanović.

Iako je tokom godina fudbaler Juventusa bio povezivan s velikim brojem atraktivnih žena, Dušan je na svom Instagram profilu već prvog dana 2024. godine glasno i jasno stavio do znanja da "ima oči" samo za jednu.

U pitanju je zanosna crnka Vanja, s kojom je bio i pre nego što je započeo blistavu fudbalsku karijeru. Vanja i Dušan su u početku bili dobri prijatelji, a iz te prijateljske veze rodila se ljubav. Nakon nekoliko godina, sreli su se ponovo na Ibici i obnovili svoju vezu.

Ipak, kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, jedna od njegovih bivših devojaka Elena Sofija ne može da se pomiri s tim da Dušan uživa u vezi s Vanjom, pa na sve načine pokušava da napravi razdor u njihovom odnosu.

Elena i Dušan proveli su letos nekoliko dana zajedno na Mikonosu i Ibici, kad su ih strani paparaci slikali dok su zajedno uživali na jahti i u vožnji skuterom. Ona ne prestaje da ga proganja, a odnedavno je započela i s javnim provokacijama na svom Instagram profilu.

- Elena Sofija ne može da se pomiri sa činjenicom da je za Dušana bila samo letnja avantura i da on sada uživa s Vanjom, koju obožava i koja mu je oduvek, pored porodice, bila najveća podrška u životu i karijeri. Ona na sve načine pokušava da dođe do njega, tako da ga bukvalno progoni. Tako se ona već neko vreme nalazi u Italiji, gde Dušan živi i igra fudbal, u nadi da će ga sresti. Pisala mu je poruke, a kad je videla da je on ignoriše, rešila je da mu se osveti, pa je počela i javno da ga provocira, kako bi Vanju učinila ljubomornom - kaže naš izvor i dodaje:

- Poslednja u nizu provokacija je bila kad je na Instagramu kao lokaciju gde se nalazi stavila Italiju, ali i fotografiju sunčanih naočara marke "fendi" - istog modela koji je za doček Nove godine nosio Dušan, a na kom je bio s devojkom i prijateljima. Ovo je uradila kako bi svi pomislili da su njih dvoje i dalje zajedno i kako joj je dao svoje naočare. Ipak, istina je da oboje imaju isti model naočara i da se njih dvoje nisu ni videli od letos, kad su proveli neko vreme zajedno na letovanju - priča naš izvor.

Inače, da ljubav između Vanje i Vlahovića cveta, dokaz je i to što su golupčići nedavno proslavili zajedno fudbalerov rođendan, a nakon toga su se pojavili na košarkaškoj utakmici između Partizana i Olimpije u Milanu, gde se Dušan upoznao i s proslavljenim modnim dizajnerom Đorđom Armanijem.

