"DOSTOJANSTVENO SE POVLAČIM" Trudna Kaća Živković saznala pol bebe otkrila i NAJVEĆU ŽELJU koja se tiče misterioznog verenika

Pevačica Katarina Živković potvrdila je da je u drugom stanju, a partnera ne želi da otkrije javnosti.

- Dobro sam. Posle ovoga se povlačim u ilegalu, prestajem da radim, posvećujem se sebi. Pauza je prirodna, radujem joj se. Imam još jedan nastup u Beogradu i prestajem da nastupam. Morate da me razumete, trudila sam se maksimalno da sačuvam za sebe informaciju. U petom sam mesecu, strahove nemam - rekla je Kaća.

foto: ata images

- Ne plašim se da ću se ugojiti. Sve je to normalno. Želim da budem posvećena sebi i svom zdravlju, samo da provedem ovaj period što bezbrižnije moguće. Moja je želja da privatnost čuvam za sebe, mislim da mi to polazi za rukom. Partnera neću predstaviti javnosti, to je moja želja, volela bih da moji dragi ljudi ne budu javne ličnosti. Kako on gleda na moju karijeru? Neću vam reći - kazala je pevačica.

- Sama sam donela odluku da se povučem, ali sam dobila podršku od menadžera i dragih ljudi. Kao da mi je pao kamen sa srca. Ovde sam stavila tačku, rekla sam šta se dešava, dostojanstveno se povlačim. Ovo je najlepša stvar na svetu. Ovo mi je prioritet - dodala je pred našim kamerama.

1 / 10 Foto: ata images

- Znam pol deteta, ali bih stavila tačku na sve priče o trudnoći, o polu, imenu deteta, dalje ne bih da otkrivam, zaista. Moji dani će sad da izgledaju prelepo. Pa, prelepo. Publika neka me se malo zaželi. Da li je ovo verenički prsten? Mislite o tome - zaključila je Katarina.

kurir.rs/blic/preneo I. L.