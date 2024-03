LUNA I EDITA SU ROĐAKE, ŠUŠKALO SE DA SU BILE SA ISTIM DEČKOM! Evo kako je nekad pričala o Đoganijevoj: To ne nazivam porodicom

Iako rođake, poznato je da Edita Aradinović i Luna Đogani nisu bile u dobrim odnosima posle silnih spekulacija kako je Đoganijeva pevačici preotela dečka, a takođe je izgovorila i niz ne tako lepih stvari na račun toga što je Luna bila sa Slobom Radanovićem.

Ovako su njih dve pričale o tome što su bile sa istim dečkom.

- Je l' moram da odgovorim sa da ili ne, ili mogu da objasnim? Edita je moja rođaka... Ona je bila sa tim dečkom, raskinuli su. Ja nisam znala da je to bio njen dečko - rekla je Luna, naglasivši da joj nije jasno otkud to pitanje, pošto za tu "situaciju" znaju svega tri-četiri njoj bliske osobe - rekla je Luna svojevremeno u "Amidži šou".

foto: Ata images

- Ja sam rekla da neću to da komentarišem. Sve je okej sa nama, ljudi. Neću da komentarišem privatni život, ni zbog čega. Ne postoji nikakav razlog... Super je, sve je okej. Nema nikakvih problema. Ne znam šta je Anabela rekla, mislim da nije ništa drugačije... Ja više neću svoj privatni život da iznosim u javnost - rekla je Edita za Telegraf.rs.

Zatim je bio "period Lune i Slobe", a Edita je tada striktno bila na strani Kije.

- Eto, u jednom rijalitiju devojka za sebe govori da je dama, a u stanju je da sruši nečiji brak, porodicu i dostojanstvo, a takvi džentlmeni muževi koji se predstavljaju kao verni svojim ženama, a rade suprotno, e to je svet u kom se sličan sličnom raduje. Ja sam poštena i časna žena i zato me želudac zaboli kad vidim to - rekla je Edita tada na račun Lune i Slobe i nastavila:

foto: Printscreen Instagram

- Iznerviram se čim pomislim na to. Ona kaže da se zaljubila, drago mi je. Devojka je očigledno zaljubljive prirode, to ne mogu da osporim, ali to vaspitanje polazi iz kuće. Treba neka granica da se zna. Postoje muškarci koji umeju da zaštite svoju porodicu i oni koji je upropaste. Neka ide, neka bude sa ovom i onom, ali budi dovoljno moralan onda i pred ljudima zaštiti svoju ženu koja je provela život sa tobom - rekla je tada Edita za domaće medije.

U maju 2019. godine, dok je Luna bila u Zadruzi sa Markom Miljkovićem, tokom jednog razgovora pričala mu je o Editi.

- Znaš da mi je ona sestra? S tatine strane. To nisam znala do skoro - počela je Luna za Editu.

- Dalji rod ili bliži? - pitao ju je Marko.

- Bliži... Mama mog tate i mama njene mame su rođene sestre. Jesi razumeo? - pitala je Luna.

- Znači tvoja baba i njena baba su rođene sestre? - smejao se Marko.

- A nas dve nikakav odnos nemamo... Ona je u prošloj sezoni podržavala Kiju, a mene... Strašno. Tako ti je u mojoj porodici sve, ja to uopšte ne nazivam porodicom - rekla je Luna, pa objasnila Marku kako su Indi i Edita rođene sestre.

Izgleda da je Luna sve oprostila sestri, obzirom da ju je 14. marta ugostila u svojoj emisiji "Bunker" u kojoj su jedna drugoj udelile niz komplimenata.