"IMALA JE MAJICU NA KOJOJ JE POLNI ORGAN I REKLA MI JE..." Bivša takmičarka Zvezda Granda o razgovoru s Karleušom: Doživela ŠOK

Monika Ivkić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda" gde je stigla do finala, a sada je otkrila detalje razgovora sa Jelenom Karleušom.

Pevačica je priznala da se plašila komentara muzičke zvezde.

„Plašila sam se komentara Jelene Karleuše, imala je majicu na kojima je polni organ i rekla mi je ‘ovo moraš da imaš za biznis’. Mariji Šerifović sam pisala na Instagramu, rekla mi je da pevam samo zabavnu muziku.“

U emisiji Ispovest pevačica je po prvi put otvoreno govorila o svom privatnom životu i detaljima iz detinjstva.

„Roditelji su se borili za naš bolji život, radili su u Beču, pa sam ja odrasla kod bake i deke. Uvek sam osećala ljubav roditelja i bake i deke, ali iz dubine duše sada moram da kaže da mi je baka govorila da sam majku nazivala ‘bako’, a baku sam zvala ‘mama’. Ali to su bila takva vremena, borili su se da imamo bolji život.“

Inače, Monika je najveći deo svog života provela u Beču, gde i sada radi kao knjigovođa u Birou, a za detinjstvo u Gradačcu je veže nimalo prijatna uspomena zbog koje posledice vuče celog života.

"Kada sam imala četiri godine, baka i deka, koji su me čuvali u Gradačcu, dali su mi bombonu. Dok me nisu gledali ja sam zavukla omot od bombone u levo uvo i on je tamo ostao tri dana zbog čega sam dobila stravičnu upalu. Nakon operacije sam ostala gluva na levo uho", ispričala je jednom prilikom u "Zvezdama Granda" Ivkićeva, time obrazlažući zbog čega ponekad ima problem sa intonacijom.

